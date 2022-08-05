Многоквартирные дома для переселенцев будут строить в 16 областях — Finance.ua
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Многоквартирные дома для переселенцев будут строить в 16 областях

Недвижимость
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Многоквартирные дома для переселенцев будут строить в 16 областях
Многоквартирные дома для переселенцев будут строить в 16 областях
В 16 регионах Украины будут строить многоквартирные дома для внутренне перемещенных лиц, стоимость одного квадратного метра в которых будет стоить около 700 долларов США.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время встреч с послами Германии, Чехии и Японии, которым представил планы восстановления Украины, передает пресс-служба ОП.
Тимошенко рассказал об отдельном проекте в рамках Fast Recovery plan, который предусматривает сооружение многоквартирных домов, в которых будут предоставлять жилье для ВПЛ.
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«Это строительство в относительно безопасных областях Украины: Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Черновицкой и т.д. В целом 16 регионов. То есть строительство не только модульных, но и многоквартирных домов для людей, переехавших с временно оккупированных территорий. Это должно быть комфортное жилье, где неподалеку есть школа, паркинги», — объяснил Тимошенко.
По его словам, сооружение таких домов будет занимать всего пять-шесть месяцев и будет относительно недорогим — примерно 700 долл. США за 1 кв. м за меблированную квартиру.
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«Временно перемещенные лица могут жить в этих квартирах, пока их регионы не будут деоккупированы. А когда они вернутся в свои собственные дома, эти помещения будут передавать украинским военным, правоохранителям и медикам, нуждающимся в жилье», — отметил заместитель руководителя ОП.
Тимошенко добавил, что уже выбраны соответствующие площадки с подведенными коммуникациями и «строительство может начаться хоть завтра».
Он предложил, в частности, Германии присоединиться к этому проекту.
Посол Анка Фельдгузен со своей стороны заверила, что ФРГ готова поддержать Украину в реализации этих планов и проектов, ведь у ее страны большое количество специалистов и технологий.

Справка Finance.ua:

  • в Украине разработан проект восстановления критически важной поврежденной инфраструктуры с общим бюджетом почти в $17,4 миллиарда;
  • план быстрого восстановления Украины (Fast Recovery plan) будет предусматривать оперативное восстановление объектов социальной инфраструктуры, разрушенных в результате полномасштабного российского вторжения, и должен учесть лучшие современные строительные стандарты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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