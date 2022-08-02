Государственные программы по обеспечению жильем в Украине и условия участия в них — Finance.ua

Государственные программы по обеспечению жильем в Украине и условия участия в них Сегодня 19:00 — Личные финансы

Государственные программы по обеспечению жильем в Украине и условия участия в них

Бесплатная квартира от государства предусмотрена для определенных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, но не имеющих возможности арендовать жилье из-за низкого дохода.

Получить такое жилье могут нигде не зарегистрированные дети-сироты, тяжелобольные пациенты, которые должны жить отдельно от других членов семьи, жители полуразрушенных или непригодных для жизни домов и лица, которым необходимо улучшить свои условия жизни.

Первые три категории могут получить бесплатное жилье без очереди. В то же время, нуждающиеся в улучшении условий жизни должны пройти процедуру ожидания, которая часто длится не один год.

Как встать в очередь для получения бесплатного жилья от государства

Граждане, имеющие право на социальное жилье, должны обратиться в местный отдел учета и распределения жилой площади с письменным заявлением об улучшении жилищных условий, к которому следует приложить следующие документы:

справку о проживании, составе семьи, а также общий уровень доходов всех ее членов за прошлый год;

копии паспортов (свидетельства рождения) и идентификационных кодов;

справки с места работы каждого члена семьи;

информацию о стоимости жилья, в котором проживает семья, а также документы о праве собственности;

копии свидетельства о браке или расторжении брака;

документы, которые дают право на льготу: медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии, копию свидетельства участника боевых действий, инвалида войны, семьи погибшего, лица с инвалидностью или лица, пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской АЭС 1 и 2 категорий и т.д.

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Следует отметить, что сокрытие дохода или имущества, которое, например, было унаследовано после смерти родственника, лишает семью места в очереди.

Даже после того, как человек получил социальную квартиру, жилье остается в государственной собственности, а граждане проживают в нем по договору социальной аренды. То есть они ничего не платят за жилье, но должны поддерживать его в надлежащем состоянии и оплачивать коммунальные платежи. Также они не могут как-то распоряжаться таким жильем: продать его, пожертвовать или сдать в аренду.

Государственные программы по обеспечению жильем

Если вариант, при котором вы долго ожидаете в очереди, кажется изнурительным и нереалистичным, стоит поинтересоваться программами, которые помогают покупателям получить собственное жилье, не имея всей суммы на покупку.

В частности, с 1998 года в Украине действует программа «Собственный дом», правда, она распространяется только на лиц, проживающих и работающих в сельской местности.

С 2011 года в Украине начала функционировать программа «Госмолодежьжитло», а с 2019 года — программа по предоставлению льготного кредита для внутренне перемещенных лиц и участников АТО.

Самая известная и популярная программа «Доступное жилье», которая действует с 2018 года. Согласно этой программе государство компенсирует:

от 30% от полной стоимости жилья лицам, стоящим в очереди на квартиру,

от полной стоимости жилья лицам, стоящим в очереди на квартиру, до 50% от полной стоимости жилья внутренне перемещенным лицам и участникам АТО.

Программой также могут воспользоваться лица, состоящие на квартирном учете, которые в течение трех лет не имеют жилплощади в собственности или площадь собственной недвижимости не превышает 13,65 квадратных метров.

Государство готово помочь с покупкой квартиры, но не элитной. Поэтому купить жилье можно из расчета 21 квадратного метра на одного члена семьи плюс 10,5 квадратного метра для всей семьи. Следовательно, семья из двух человек по этой программе может приобрести жилье площадью до 52,5 квадратных метров.

Для участия в программе «Доступное жилье» нужны: письмо от застройщика, заявление о предоставлении государственной поддержки, паспорта, идентификационные коды и справки о регистрации, выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, документы для определения платежеспособности и документы на подтверждение денежных доходов.

Кроме того, на днях стало известно, что в октябре государство планирует запустить новую льготную ипотечную программу «Украинская мечта» с нулевой ставкой для военных и ветеранов войны. Согласно программе, минимальный начальный взнос составляет 10%, а срок займа — 20 лет. Оформить кредит можно будет через программу «Дія».

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