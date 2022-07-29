Ощадбанк первым из крупнейших банков возобновляет ипотечное кредитование: условия и сроки — Finance.ua

Ощадбанк первым из крупнейших банков возобновляет ипотечное кредитование: условия и сроки Сегодня 16:00 — Кредит&Депозит

Ощадбанк первым из крупнейших банков возобновляет ипотечное кредитование.

С учетом ситуации, в которой оказалась Украина и украинцы с началом войны, Ощад обновил ипотечные программы и первым среди крупнейших банков возобновил ипотечное кредитование.

С 29 июля клиентам доступны следующие программы:

«Конечно, удобно». В рамках программы можно купить в кредит недвижимость на вторичном рынке по ставке от 14,5%.

«Потребительский кредит под ипотеку» подойдет для тех, кто рассматривает варианты покупки жилья от застройщика, но предложенные им условия не устраивают. В таком случае можно воспользоваться потребительским кредитом, в частности, на покупку желаемой недвижимости на первичном рынке под залог вторичного жилья. Также можно взять кредит на собственные нужды — на ремонт в квартире, приобретение новой мебели и т.п.

Государственная программа «Доступная ипотека 7%» позволяет приобрести жилье в кредит по рекордно низкой ставке 7%. В программе могут принимать участие граждане Украины, отвечающие требованиям программы.

Ипотечным кредитованием Ощад завершает восстановление всей линейки продуктов розничного кредитования. Мы тщательно изучаем спрос на рынке и клиентские запросы. Есть клиенты, которые финансово способны приобретать недвижимость в кредит. Безусловно, спрос совсем не такой, как до 24 февраля, но есть. Мы учли текущую ситуацию в стране и произвели перезагрузку трех самых популярных ипотечных программ, — отметил Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка.

Максимальный срок использования кредита по обновленным ипотечным программам Ощада — 20 лет.

Первый взнос составляет от 30% для клиентов, получающих заработную плату через Ощадбанк, и 40% для всех остальных клиентов.

Узнать об этих программах подробнее можно у специалистов в любом отделении Ощада, по тел: 0 800 210 800 или оставить заявку на официальном сайте Ощадбанка Узнать об этих программах подробнее можно у специалистов в любом отделении Ощада, по тел: 0 800 210 800 или оставить заявку на официальном сайте Ощадбанка https://www.oschadbank.ua/credits

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