Многоэтапные схемы: руководство ГНС в Полтавской области помогало бизнесу уклоняться от налогов — Finance.ua

Многоэтапные схемы: руководство ГНС в Полтавской области помогало бизнесу уклоняться от налогов Сегодня 19:45 — Криминал

Многоэтапные схемы: руководство ГНС в Полтавской области помогало бизнесу уклоняться от налогов, Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований уведомило о подозрении организованную преступную группу, в которую входило руководство и сотрудники Государственной налоговой службы в Полтавской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Установлено, что должностные лица, злоупотребляя своим служебным положением, создали преступную организацию и системно реализовывали многоэтапные коррупционные схемы, благодаря которым местные коммерсанты уклонялись от уплаты налогов.

В одном из эпизодов злоумышленники инициировали внеплановую проверку одного из полтавских предприятий. По ее результатам должностные лица налоговой составили акт, в который внесли заниженную сумму уплаченных налогов.

В дальнейшем они направили в адрес предприятия налоговое уведомление с заниженной суммой налога на добавленную стоимость, и как следствие — заниженной суммой штрафных санкций за его неуплату.

Благодаря таким махинациям предприятие не уплатило в бюджет налогов почти на 1,3 млн гривен.

Каждый этап схемы участники преступной организации подробно обсуждали, предпринимая меры для конспирации и упреждения действий правоохранителей.

После разоблачения преступной организации два руководителя налоговой Полтавщины были уволены с занимаемых должностей.

Семь налоговиков, среди которых двое бывших руководителей, подозреваются в получении неправомерной выгоды, использовании служебного положения вопреки интересам службы, пособничестве в составлении ложных документов и внесении ложных сведений в документы. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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