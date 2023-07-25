Присвоение 250 миллионов: будут судить экс-владельца «Дельта Банка» и его сообщников — Finance.ua

Присвоение 250 миллионов: будут судить экс-владельца «Дельта Банка» и его сообщников Сегодня 09:46 — Фондовый рынок

Правоохранители завершили досудебное расследование по делу о присвоении более 250 млн гривен председателем наблюдательного совета «Дельта Банка» и его сообщниками, обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщила Национальная полиция

По данным следствия, бывший владелец банковского учреждения, занимавший должность председателя наблюдательного совета, организовал преступную схему вместе с двумя заместителями председателя совета директоров и должностным лицом банковского учреждения — по совместительству директором общества.

В течение 2012−2013 председатель наблюдательного совета дал незаконное указание подчиненным выдать кредит подконтрольному ему юридическому лицу, которое необоснованно получило 430 млн гривен, из которых 199 млн гривен так и не вернуло.

Заключив заведомо невыгодный договор об уступке прав требований по кредитному договору по цене, существенно ниже реальной стоимости, злоумышленники завладели также средствами в сумме около 29 млн гривен.

В течение 2014−2015 годов по аналогичной преступной схеме в результате уступки задолженности по кредитному договору в пользу подконтрольного юридического лица служащие банковского учреждения при пособничестве директора подконтрольного общества присвоили еще 19 млн гривен.

Досудебное расследование данного уголовного производства завершено по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Расследование по другим преступным фактам продолжается.

Как сообщал Укринформ, в декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение экс-руководству правления акционерного общества «Дельта Банк» в хищении 4,4 млрд гривен.

Укрінформ По материалам:

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