1,7 млн ​​грн: в Киеве работников водоканала заподозрили в растрате денег из бюджета — Finance.ua

1,7 млн ​​грн: в Киеве работников водоканала заподозрили в растрате денег из бюджета Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Чиновников столичного водоканала заподозрили в растрате бюджетных денег при закупке насосов.

Об этом сообщают «Комментарии» со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.

По данным ведомства, частное акционерное общество «Киевводоканал», главным акционером которого является столичное общество, объявил тендер на закупку глубинных насосов.

Следствие установило, что к схеме присвоения бюджетных средств чиновники привлекли руководителя подконтрольного предприятия. С подрядчиком заключили договор поставки глубинных насосов по ценам значительно выше рыночных. В рамках уголовного производства правоохранители провели ряд обысков, в ходе которых изъяли договоры о предоставлении услуг поставки и другие вещественные доказательства. Ущерб оценили более чем в 1,7 миллиона гривен.

Двум должностным лицам ЧАО «Киевводоканал» и подрядчику сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств.

Им грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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