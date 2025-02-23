Mitsubishi Grandis возвращается: автомобиль станет компактным кроссовером (фото) — Finance.ua

Mitsubishi Grandis возвращается: автомобиль станет компактным кроссовером (фото)
Mitsubishi Grandis вернут в производство уже в нынешнем году. Семейную модель возродят в формате компактного кроссовера. Модель уже анонсировали и опубликовали первый ее официальный тизер.
Об этом сообщает сайт Motor.es.
Новый Mitsubishi Grandis будет создан на основе кроссовера Renault Symbioz. В этом нет ничего удивительного, ведь Mitsubishi Motors в настоящее время входит в Renault-Nissan.
Ранее Renault Clio уже превратили в Mitsubishi Colt, а Captur — в новый ASX.
Как и эти модели, новый Mitsubishi Grandis будет отличаться от французского собрата разве что дизайном передней части. Кроссовер будет значительно меньше Grandis первого поколения — его длина составит 4,4 м.
Впрочем, для своих размеров кроссовер Mitsubishi Grandis будет достаточно просторным. Его задние сиденья оснастят горизонтальной регулировкой, а объем багажника достигнет 600 л.
Новый Mitsubishi Grandis будет выпущен в гибридном исполнении E-Tech на 145 сил с 1,6-литровой бензиновой четверкой и электромотором. Средний расход горючего составит 4,6 л на 100 км. Цена Mitsubishi Grandis будет стартовать с 30 000 евро.
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