Миссия МВФ начинает работу: проведет переговоры с представителями Украины — Finance.ua

Миссия МВФ начинает работу: проведет переговоры с представителями Украины Сегодня 11:12 — Казна и Политика

Миссия МВФ начинает работу: проведет переговоры с представителями Украины

Миссия Международного валютного фонда начинает работу онлайн по запросу властей Украины на мониторинговую программу, проведет переговоры с представителями Украины.

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украину.

«Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями Украины в контексте продолжения обсуждения запроса властей относительно мониторинговой программы с привлечением Совета исполнительных директоров МВФ», — заявил постпред МВФ в Украине Ваграм Степанян.

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По словам постпреда МВФ, диалог будет опираться на результаты встреч, проведенных в прошлом месяце в Вене, Австрия.

«Работа миссии будет проходить в онлайн режиме», — отметил Степанян.

Напомним, в НБУ отмечали, что в рамках работы с Международным валютным фондом движутся по графику, который позволит в декабре выйти на соответствующее решение МВФ по утверждению мониторинговой программы.

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УНН По материалам:

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