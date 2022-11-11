Миссия МВФ начинает работу: проведет переговоры с представителями Украины — Finance.ua
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Миссия МВФ начинает работу: проведет переговоры с представителями Украины

Казна и Политика
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Миссия МВФ начинает работу: проведет переговоры с представителями Украины
Миссия МВФ начинает работу: проведет переговоры с представителями Украины
Миссия Международного валютного фонда начинает работу онлайн по запросу властей Украины на мониторинговую программу, проведет переговоры с представителями Украины.
Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украину.
«Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями Украины в контексте продолжения обсуждения запроса властей относительно мониторинговой программы с привлечением Совета исполнительных директоров МВФ», — заявил постпред МВФ в Украине Ваграм Степанян.
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По словам постпреда МВФ, диалог будет опираться на результаты встреч, проведенных в прошлом месяце в Вене, Австрия.
«Работа миссии будет проходить в онлайн режиме», — отметил Степанян.
Напомним, в НБУ отмечали, что в рамках работы с Международным валютным фондом движутся по графику, который позволит в декабре выйти на соответствующее решение МВФ по утверждению мониторинговой программы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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