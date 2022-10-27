МВФ готов финансировать Украину с собственного спецсчета — Георгиева Сегодня 15:32 — Казна и Политика

МВФ готов финансировать Украину с собственного спецсчета — Георгиева

МВФ находится в переговорах с Украиной по новой программе финансирования и до их завершения предлагает поддерживать страну через специально созданный и администрированный Фондом счет.

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

«У нас есть счет, администрируемый Фондом, через который средства могут быть направлены для таких выплат Украине. В настоящее время мы выплатили $2,2 млрд с этого администрированного счета Фонда», — сказала она, отвечая на вопрос о возможности покрытия дефицита госбюджета Украины в 2023 году, оцениваемого Киевом в $38 млрд без финансовой программы с МВФ.

«С точки зрения ресурсов фонда — это только начало. Сейчас мы взаимодействуем с правительством, и в следующем месяце будем работать над тем, чтобы увидеть, на каком этапе, на каких условиях и в каком размере нужно финансировать», — добавила Георгиева.

Она напомнила, что в 2022 году Фонд уже направил Украине $2,7 млрд экстренного финансирования.

Ранее Кристалина Георгиева заявила , что в 2023 году Украине может понадобиться до $5 млрд внешнего финансирования в месяц.

Проект госбюджета Украины на 2023 год, принятый в первом чтении, предусматривает внешнее финансирование дефицита в размере $38 млрд или около $3,2 млрд в месяц, в том числе $15 млрд от МВФ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ По материалам:

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