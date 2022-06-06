Мировые продажи PlayStation 5 превысили 20 млн штук — Finance.ua
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Мировые продажи PlayStation 5 превысили 20 млн штук

Сегодня 04:13Личные финансы
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В мире продано более 20 млн приставок PlayStation 5, пишет GamesIndustry.biz, ссылающаяся на заявления представителей компании Sony.
«Мы рады сообщить, что Sony Interactive Entertainment (SIE) реализовала уже более 20 млн приставок PlayStation 5 по всему миру», — отметила вице-президент по бизнес-операциям SIE Вероника Роджерс (Veronica Rogers).
PlayStation 5 пользуется огромным спросом с момента ее выпуска в ноябре 2020 года. Однако продолжающаяся пандемия COVID-19 мешает компании продавать больше консолей, чем та хотела бы. Представители компании заявили, что Sony «значительно увеличит объемы выпуска PS5» в течение половины текущего года. Однако следует отметить, что подобные заявления компания делает не в первый раз.
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«С момента запуска PS5 наши команды усиленно работает над тем, чтобы завоевавшая огромную популярность приставка досталась каждому желающему. Мы благодарим своих фанатов за поддержку. Ваше пристрастие к бренду PlayStation вдохновляет нас на новые технологические инновации и разработку игр нового поколения. Хотим обратиться к тем, кто еще не смог приобрести PlayStation 5. Мы значительно увеличим производство приставок в течение части этого года и постараемся сделать так, чтобы каждый желающий смог приобрести этот продукт», — добавила Роджерс.
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Несмотря на очень высокий спрос, по объемам продаж PS5 пока проигрывает PS4. Однако компания рассчитывает, что PlayStation 5 превзойдет по этому показателю PlayStation 4 на четвертый год своей продажи.
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По материалам: itechua
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