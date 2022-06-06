Названы пять лучших новых китайских смартфонов — Finance.ua
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Названы пять лучших новых китайских смартфонов

Сегодня 03:03Личные финансы
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С развитием технологий появилось большое количество смартфонов в разных ценовых категориях. Лидирующие позиции на современном рынке занимают модели китайских производителей. Дело в том, что у них достаточно хорошая «начинка» и при этом идут по доступной для каждого цене. Однако нужно внимательно подбирать телефон, ведь есть и модели, которые могут часто ломаться, быстро становятся непригодными.

Какие производители смартфонов из Китая наиболее популярны?

Среди большого количества производителей чаще всего покупают смартфоны таких производителей:
  • Huawei;
  • Xiaomi;
  • ZTE Axon;
  • Honor;
  • Realme.
Однако не все телефоны этих компаний пользуются популярностью.
Среди линеек данных производителей можно выделить ряд наиболее часто покупаемых телефонов.
HUAWEI P40 PRO. Это флагман от производителя с хорошим качеством съемки. Более того, устройство имеет мощный процессор, который тянет программы любого формата. Дисплей в 90 ГГц, защита от попадания влаги по нормам IP68, хорошая батарея.
XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO. Является одной из самых популярных моделей от данного производителя на рынке. Телефон хорошо держит аккумулятор и может сохранять заряд до 20 часов. Высококачественная камера с автофокусом и вспышкой позволяет отразить важные моменты.
ZTE AXON 10 PRO. Устройство имеет изогнутый экран AMOLED с высокой чувствительностью. В него встроена камера с трехкратным оптическим зумом. Фотографии получаются яркими и живыми. Мощный процессор и хорошая батарея гарантируют длительную работу даже при интенсивном использовании.
HONOR 20. Это не самый новый, но все еще популярный смартфон, который имеет отличный баланс по цене и качеству. Смартфон имеет компактные размеры, качественную основную камеру и оснащен чипсетом компании-производителя. Быстрая зарядка и поддержка сервисов Google тоже есть.
REALME 8 PRO. Модель с четырьмя встроенными камерами и хорошей батареей. В нее встроен процессор среднего уровня, позволяющий устанавливать достаточно громоздкие программы. При активном использовании смартфоном батарея разряжается за 8 часов, с учетом высокого уровня яркости.
Все эти гаджеты качественные и по праву находятся в топе. Пользователи отмечают относительно приемлемые цены на них и высокое качество. Не нужно переплачивать за бренд. Приобретая один из этих смартфонов, клиент платит только за качество.
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По материалам: itechua
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