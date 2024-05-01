Бизнес второй месяц подряд положительно оценивает результаты своей деятельности — Finance.ua

Бизнес второй месяц подряд положительно оценивает результаты своей деятельности Сегодня 15:05 — Личные финансы

Бизнес второй месяц подряд положительно оценивает результаты своей деятельности

В апреле бизнес второй месяц положительно оценил текущие результаты своей деятельности.

Об этом свидетельствует ежемесячно рассчитываемый Национальным банком индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), за исключением вынужденного перерыва в марте — мае 2022 года. В апреле 2024 года ИОДА вырос до 52.3 с 52.0 в марте.

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«Оптимистические прогнозы по международному финансированию, налаживанию логистических цепей, сезонному оживлению бизнеса и увеличению внутреннего спроса, а также замедлению темпов инфляции способствовали положительным настроениям респондентов всех секторов в ближайшей перспективе. В то же время сдерживающими факторами остаются повреждения энергетических объектов, увеличение расходов на труда и нехватка квалифицированных кадров», — говорится в сообщении.

Инфографика: НБУ

Предприятия строительства продемонстрировали самые оптимистичные ожидания экономических результатов своей деятельности, учитывая бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры, увеличение внутреннего спроса и благоприятные погодные условия: секторальный индекс в апреле составил 53.4 по сравнению с 53.5 в марте.

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Предприятия сферы услуг улучшили ожидания своих экономических перспектив благодаря сезонному оживлению потребительского спроса, расширению морского коридора и замедлению темпов инфляции: секторальный индекс вырос до 53.1 в апреле с 50.6 в марте.

Предприятия торговли несколько ослабили положительные оценки своей деловой активности, учитывая негативное влияние от увеличения логистических расходов из-за блокирования западной границы: секторальный индекс в апреле составил 51.8 (в марте был 55.1).

Предприятия промышленности сохранили положительные оценки результатов своей деятельности на ближайшую перспективу благодаря налаживанию логистических цепей, устойчивому потребительскому спросу и замедлению инфляции: секторальный индекс в апреле составил 51.7 (в марте — 51.0).

На фоне высоких темпов роста закупочных цен предприятия всех участвующих в опросе секторов ожидали дальнейшего подорожания собственной продукции/услуг.

Ситуация на рынке труда остается неустойчивой. Незначительного увеличения количества работников ожидали опрошенные представители сферы строительства, в то же время респонденты сферы торговли ухудшили свои оценки и вместе с другими секторами прогнозировали незначительное сокращение персонала.

Справка Finance.ua:

результаты опроса предприятий в I квартале 2024 года свидетельствуют об усилении положительных ожиданий бизнеса по деловой активности в следующие 12 месяцев;

74% украинских работодателей испытывают дефицит кадров — это на 19% больше, чем осенью 2023 года. Это стимулирует компании предлагать все более щедрые пакеты стимулов для привлечения и удержания квалифицированных работников;



среднее значение обменного курса, которого бизнес ожидает через 12 месяцев, составляет 40.44 грн/долл. США.

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