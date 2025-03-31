Мировые фондовые рынки падают на фоне эскалации торговой войны — Finance.ua

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Мировые фондовые рынки падают на фоне эскалации торговой войны

Фондовый рынок
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Мировые фондовые рынки падают на фоне эскалации торговой войны
Мировые фондовые рынки падают на фоне эскалации торговой войны
Глобальные рынки падают 31 марта из-за опасений эскалации торговой войны накануне ожидаемого введения президентом США Дональдом Трампом новых пошлин. Японские, тайваньские, южнокорейские и гонконгские акции обвалились вместе с американскими фьючерсами, что усилило распродажу, которая началась на прошлой неделе.
Об этом пишет FT.
Накануне Трамп подтвердил, что со 2 апреля США введут тарифы, которые будут касаться всех стран. «Начнем со всех государств, а там посмотрим, что будет», — сказал он, хотя раньше намекал на возможные уступки для отдельных стран.
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Особое внимание Трамп уделил Азии, обвинив регион в нечестных торговых практиках. «Взгляните на торговлю с Азией. Не сказал бы, что кто-то из них относился к нам справедливо», — сказал он.
На фоне этих заявлений японский индекс Topix упал на 3,3%, а Nikkei 225, ориентированный на экспортеров, потерял 3,9%. Тайваньский Taiex снизился на 4,2%, южнокорейский Kospi — на 3%, а гонконгский Hang Seng — на 1,6%.
Фьючерсы сигнализируют о дальнейшем падении в США и Европе: контракты на Nasdaq 100 просели на 1,1%, S&P 500 — на 0,6%, а европейские Stoxx 600 и FTSE 100 потеряли по 0,6%.
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Больше всего пострадали производители микрочипов: TSMC потеряла 4,4%, Samsung Electronics — 3,5%, а японская Disco, производитель оборудования для чипов, обвалилась более чем на 8%. В Гонконге Tencent и Alibaba снизились на 1,5% и 2% соответственно.
В то же время золото достигло рекордных $3098 за тройскую унцию, а доходность 10-летних гособлигаций США упала на 0,06 п.п. до 4,2%, что свидетельствует о переходе инвесторов к более безопасным активам.
По материалам:
Forbes.ua
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