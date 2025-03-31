Трамп заявил о «психологическом дедлайне» для путина на случай затягивания с мирным соглашением — Finance.ua

Трамп заявил о «психологическом дедлайне» для путина на случай затягивания с мирным соглашением Сегодня 10:46

Трамп заявил о «психологическом дедлайне» для путина на случай затягивания с мирным соглашением

россия не сможет бесконечно затягивать переговоры о прекращении войны в Украине. Для москвы установлен дедлайн для заключения соглашения.

Об этом 30 марта заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту Air Force One, пишет The Hill.

«Это своеобразный психологический дедлайн. Если я увижу, что процесс намеренно затягивается, меня это не устроит», — отметил Трамп.

В то же время он заявил, что путин все еще стремится договориться о мире в Украине. Впрочем, Трамп подчеркнул, что его не устраивает способ, которым глава кремля дискредитирует украинского президента Владимира Зеленского, ведь обоим придется участвовать в мирном урегулировании конфликта.

«В последние дни меня разочаровали некоторые заявления путина в отношении Зеленского. Он считает его ненадежным, но независимо от предпочтений им придется договариваться», — отметил Трамп.

Накануне Трамп заявлял, что был «очень зол» и «взбешен» из-за предложения путина установить в Украине внешнее управление для организации президентских выборов. Трамп предостерег: если из-за действий москвы прекратить боевые действия не удастся, США введут вторичные пошлины в размере 25−50% на всю российскую нефть. Это будет означать, что компании, покупающие российскую нефть, лишатся возможности работать на американском рынке.

27 марта путин выступил с предложением временно передать управление Украиной под контроль ООН и западных стран. На это в Белом доме ответили, что государственный строй Украины определяется ее Конституцией и народом.

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