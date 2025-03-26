Трамп признал, что россия «тормозит» мирное соглашение с Украиной, — Politico Сегодня 11:12

пытается отсрочить достижение полного перемирия с Украиной. Как пишет Президент США Дональд Трамп допустил, что россия «тянет время» иотсрочить достижение полного перемирия с Украиной. Как пишет Politico , он добавил, что по-прежнему верит в то, что Москва в конечном итоге хочет прекращения войны.

Отвечая на вопрос репортера телеканала Newsmax, считает ли он, что Кремль тянет время, Трамп сказал, что, по его мнению, «россия хочет увидеть конец» своего полномасштабного вторжения.

«Но может быть и так, что они тянут время», — признал он.

При этом он добавил, что в прошлом использовал такую ​​же тактику в своих сделках, чтобы выиграть время.

«Я делал это в течение многих лет, — сказал Трамп. — Вроде как я не хочу подписывать контракт, я хочу остаться в игре, но, возможно, я не хочу делать это до конца, я не уверен».

Переговоры о перемирии

23−25 ​​марта в Эр-Рияде состоялись встречи США с делегациями рф и Украины. В Белом доме заявили, что США и россия договорились о безопасном судоходстве в Черном море и мерах, запрещающих удары по энергетической инфраструктуре рф и Украины.

УНІАН По материалам:

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