Мировые цены на нефть падают: что стало причиной — Finance.ua

Мировые цены на нефть падают: что стало причиной

Сегодня 12:40 — Энергетика

Цены на нефть в понедельник, 13 июня, снизились, поскольку вспышка заболеваемости COVID-19 в Пекине развеяла надежды на скорый рост спроса на топливо в Китае. Опасения по поводу глобальной инфляции и слабого экономического роста еще больше усугубили ситуацию на рынке.

Об этом сообщает Reuters

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,48%, до 120,20 доллара за баррель, в то время как американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 1,54% до 118,81 долларов за баррель.

Цены снизились после того, как китайские чиновники предупредили о распространении COVID-19 в столице и объявили о планах провести массовое тестирование в Пекине в среду.

«Китай остается значительным краткосрочным риском снижения, но большинство рассматривает постепенную нормализацию китайского спроса как мощный позитив для нефти, несмотря на потенциальную блокировку в ближайшие недели, поскольку текущий спрос далек от отражения нормальных условий», — Стивен Иннес из SPI Asset Management.

Оба мировых нефтяных эталона выросли более чем на 1% на прошлой неделе после того, как данные показали устойчивый спрос на нефть в США, крупнейшем потребителе в мире, несмотря на опасения по поводу инфляции.

Читайте также Нефть продолжает дорожать: какие факторы влияют на цены

Обеспокоенность по поводу дальнейшего повышения процентных ставок после опубликованных в пятницу данных по инфляции в США оказывает давление на мировые финансовые рынки.

Индекс потребительских цен в США вырос в прошлом месяце на 8,6%, больше, чем ожидалось, что явилось самым большим годовым приростом с декабря 1981 года, развеяв надежды на то, что инфляция достигла своего пика.

«Обеспокоенность по поводу замедления экономического роста, сдерживающего глобальное потребление в ближайшие месяцы, и постоянных ограничений COVID в Китае, которые снизят потребление в краткосрочной перспективе, доминируют в настроениях участников рынка», — заявила Вандана Хари, основатель поставщика услуг по анализу рынка нефти Vanda Insights.

Производители и переработчики нефти работают на полную мощность, чтобы удовлетворить летний пиковый спрос, в то время как трейдеры внимательно следят за любым возможным влиянием трудовых споров в Ливии, Норвегии и Южной Корее на экспорт и потребление нефти.

По словам трейдеров, чтобы увеличить поставки на Запад, Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер, планировала в июле переправить некоторое количество сырой нефти из Китая в Европу.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.