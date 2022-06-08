Нефть продолжает дорожать: какие факторы влияют на цены — Finance.ua

Нефть продолжает дорожать: какие факторы влияют на цены

Сегодня 11:43 — Энергетика

Цены на нефть выросли в среду, 8 июня, поскольку мировые запасы сырой нефти и нефтепродуктов сокращаются. Ожидания устойчивого спроса в будущем автомобильном сезоне также оказали поддержку ценам.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,2%, до 120,79 долларов за баррель после закрытия во вторник на самом высоком уровне с 31 мая. Американская нефть сорта WTI с поставкой в июле подорожала на 0,3% до 119,75 доллара за баррель, после достижения наивысшего значения с 8 марта на предыдущей сессии.

«Ожидается, что рынок нефти останется напряженным, поскольку предложение свидетельствует о низких запасах. Запасы сырой нефти, вероятно, будут сокращаться по мере того, как разгорается автомобильный сезон и отпуска», — отмечает аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Однако данные Американского института нефти показали, что запасы сырой нефти и нефтепродуктов в США выросли на прошлой неделе.

Всемирный банк 7 июня снизил свой прогноз роста мировой экономики на 2022 год почти на треть — до 2,9%, предупредив, что вторжение россии в Украину усилило ущерб от пандемии COVID-19 и многие страны сейчас столкнулись с рецессией.

Между тем мировые запасы сырой нефти и нефтепродуктов остаются ограниченными, в результате чего маржа дизельного топлива азиатских нефтепереработчиков достигает рекордного уровня, поскольку западные санкции препятствуют экспорту из россии, которая является основным производителем.

Генеральный директор глобальной компании по торговле сырьевыми товарами Trafigura заявил, что цены на нефть в скором времени могут достичь 150 долларов за баррель и подняться выше в этом году, а к концу года спрос, вероятно, упадет.

Большинство нефтеперерабатывающих заводов по всему миру уже почти исчерпали свои возможности, чтобы удовлетворить растущий спрос при восстановлении после пандемии и восполнить утраченные российские поставки.

По оценкам аналитиков JP Morgan, россия сократила экспорт нефтепродуктов примерно на 500-700 тысяч баррелей в день, потому что сейчас ей труднее продавать топливо, чем нефть.

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