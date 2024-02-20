Мировой производитель самого дорогого металла уволит тысячи сотрудников — Finance.ua

Мировой производитель самого дорогого металла уволит тысячи сотрудников Сегодня 09:30 — Фондовый рынок

Мировой производитель самого дорогого металла уволит тысячи сотрудников

Anglo American Platinum (Amplats), крупнейший мировой производитель платины, зафиксировал падение прибыли и выручки в прошлом году, из-за чего компания предупредила о возможном увольнении более 4,3 тыс. работников.

Как говорится в материале Bloomberg , выручка в прошлом году снизилась до 124,6 млрд южноафриканских рандов ($6,6 млрд) со 164,1 млрд рандов годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA упал до 24,4 млрд рандов с 73,9 млрд рандов.

Amplats сообщил, что прибыль упала на 73% до 13 млрд рандов в прошлом году с 49,2 млрд рандов в 2022 году. Компания сократила дивиденды на 81% до 21,30 рандов за акцию.

Anglo American Platinum Ltd. предложила реструктуризацию, которая может затронуть 3700 рабочих мест на ее предприятиях в Южной Африке, поскольку резкое падение цен на металлы сокращает прибыль.

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Как говорится в материале, это удар по отрасли, длительное время являвшейся одной из крупнейших экспортных отраслей страны. Компания может уволить около 3,7 тыс. сотрудников в ЮАР, а также отказаться от услуг примерно 620 подрядчиков. Штат Amplats к концу 2022 года насчитывал более 21 тыс. человек.

Исполняющая обязанности финансового директора Саюрие Найду сообщила, что Amplats планирует ежегодно экономить 5 миллиардов рендов (263 миллиона долларов).

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НВ По материалам:

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