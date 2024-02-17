В 2024 году техногиганты сократили 34 тыс. работников, чтобы иметь возможность инвестировать в ИИ — Finance.ua
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В 2024 году техногиганты сократили 34 тыс. работников, чтобы иметь возможность инвестировать в ИИ

Фондовый рынок
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В 2024 году техногиганты сократили 34 тыс. работников, чтобы иметь возможность инвестировать в ИИ
В 2024 году техногиганты сократили 34 тыс. работников, чтобы иметь возможность инвестировать в ИИ
В этом году технологические компании уволили 34 000 работников, направляя инвестирование средств в новые отрасли ИИ.
Об этом пишет Financial Times.
С начала января компании Microsoft, Snap, eBay и PayPal уволили сотни или даже тысячи людей. В общей сложности 138 технологических компаний сократили сотрудников.
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По сравнению с началом 2023 года, когда крупные технологические группы, в частности Amazon и Microsoft, уволили работников, чтобы уменьшить последствия чрезмерных инвестиций во время пандемии, сейчас потери меньше. В 2023 году в технологическом секторе сократили 263 000 рабочих мест.
Технологические компании провели оценку своего персонала и решили, что имеют много балласта. Они думают, что могли бы сделать больше, если бы у них была более компактная организация.
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«Увольнения будут продолжены, и ситуация может ухудшиться. Это стало заразным», — считает Брент Тилл, старший аналитик Jefferies.
Компании переоценивают приоритетные отрасли инвестиций и сокращают позиции в дорогих, но не основных подразделениях, считает Даниэль Кеум, доцент кафедры менеджмента Колумбийской школы бизнеса. К примеру, платформа видеостриминга Amazon Twitch в этом году сократила сотни рабочих мест. Amazon, Microsoft, Alphabet и музыкальный стриминг-сервис Spotify входят в компании, которые в этом году заявили о подобных планах.
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«Начало года, когда компании определяют планы на следующие 12 месяцев, часто являются периодом непропорциональных сокращений рабочих мест», — отметил Кеум.
Он добавляет, что в этом году потери кажутся более стратегическими, чем сезонными: 2022 и 2023 годы стали периодом оптимизации рабочей силы после пандемии, но сокращения 2024-го сопровождались «активным наймом».
По материалам:
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