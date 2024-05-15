Мировая потребность в электроэнергии существенно возрастет к 2050 году — Finance.ua

Мировая потребность в электроэнергии существенно возрастет к 2050 году 15.05.2024, 01:23 — Энергетика

Мировая потребность в электроэнергии существенно возрастет к 2050 году

Мир потребует большего производства электроэнергии, предполагают в Японии. В частности, спрос вырастет на 35−50% из-за увеличения количества заводов по производству чипов и обработки данных, поддерживающих искусственный интеллект.

Об этом пишет Reuters.

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В ближайшее десятилетие производство электроэнергии должно увеличиться с 1 трлн кВт/ч до 1,35−1,5 трлн кВт/ч в 2050 году, ведь появляется все больше заводов полупроводников, которые требуют больше энергии.

Такой шаг может быть самым большим за последние 20 лет, что требует больших инвестиций в источники энергии.

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Япония, в значительной степени зависящая от поставок ископаемого топлива с Ближнего Востока, в прошлом году приняла закон, направленный на поощрение инвестиций в декарбонизацию на общую сумму свыше $962 млрд в течение 10 лет.

Чтобы удовлетворить спрос в электроэнергии, Япония будет делать ставку на солнечные батареи, плавучие и атомные электростанции.

Speka По материалам:

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