Мировая экономика входит в долгую фазу низкого роста — ООН — Finance.ua
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Мировая экономика входит в долгую фазу низкого роста — ООН

Мир
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Мировая экономика входит в долгую фазу низкого роста — ООН
Мировая экономика входит в долгую фазу низкого роста — ООН
Перспективы устойчивого восстановления мировой экономики остаются призрачными, в то время как ее ждет длительный период низкого роста, считают эксперты департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.
Об этом заявил журналистам во вторник директор отдела экономического анализа и политики департамента Шантана Мухерджи, представляя отчет «Мировая экономическая ситуация и перспективы по состоянию на середину 2023 года».
Согласно отчету в 2023 году мировая экономика возрастет на 2,3% и на 2,5% в 2024 году. В Соединенных Штатах — на 1,1%, в Европейском Союзе — на 0,9%. В то же время, рост ВВП в Китае ожидается на уровне 5,3% благодаря снятию ограничений, связанных с COVID-19.
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Несмотря на незначительный рост, его темпы все еще значительно ниже тех, что были до пандемии за последние двадцать лет, которые составляли 3,1%, отметил Мухерджи.
По его словам, рост дохода на душу населения «остается очень низким во многих развивающихся регионах».
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Среди причин замедления экономического роста авторы отчета называют пандемию COVID-19, затяжную войну в Украине, влияние изменения климата и политические вызовы.
На мировую торговлю повлияют геополитическая напряженность, ослабление глобального спроса и жесткая монетарная и фискальная политика. Прогнозируется, что в 2023 году объем мировой торговли товарами и услугами вырастет на 2,3%, что ниже, чем до пандемии.
Инфляция остается стабильно высокой во многих странах. Средняя мировая инфляция прогнозируется на уровне 5,2% в 2023 году (в 2022 году она составляла 7,5%).
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Экономическая ситуация в Украине будет зависеть от войны и послевоенного восстановления.
«Экономика Украины потеряла значительную долю своих промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры из-за войны и сократилась на 29,1% в 2022 году», — отмечают авторы документа.
По их словам, несмотря на внешнюю финансовую помощь, в частности, кредиты МВФ и поддержку со стороны ЕС и США, экономика в 2023 году «вероятнее всего, будет находиться в стагнации». Долгосрочные перспективы Украины будут зависеть от продолжительности и интенсивности войны и способности страны финансировать восстановление, которое оценивается в $411 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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