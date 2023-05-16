Еврокомиссия впервые представила экономический прогноз для Украины — Finance.ua

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Еврокомиссия впервые представила экономический прогноз для Украины

Казна и Политика
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Еврокомиссия впервые представила экономический прогноз для Украины
Еврокомиссия впервые представила экономический прогноз для Украины
Еврокомиссия в понедельник впервые подготовила экономический прогноз для Украины, который оказался положительным.
«После падения примерно на 29% в прошлом году, украинская экономика, как ожидается, «возрастет на 0,6% в этом году и на 4,0% в 2024 году», — заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, представляя данные.
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По словам Джентилони, экономика Украины, на которую напала россия, оказалась «чрезвычайно устойчивой».
Впрочем, прогноз для Украины «подвержен чрезвычайной неопределенности и решающим образом зависит от развития войны», признает Еврокомиссия в своем весеннем отчете.
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Еврокомиссия отмечает, что ее прогнозная публикация впервые содержит обзор структурных особенностей экономики, последние показатели и перспективы для Украины, Молдовы и Боснии и Герцеговины, которым Совет Е С предоставил статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне и декабре 2022 года.
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Как известно, Еврокомиссия в июне обнародует предварительную оценку прогресса Украины в реформах, необходимых для открытия переговоров о членстве в ЕС.
Напомним, по результатам исследования, которое провел консорциум украинских аналитических центров, итоговая оценка выполнения Украиной «евроинтеграционных» критериев составила 6,8 балла из 10, то есть перевалила за две трети.
На этом фоне начало переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году кажется вполне реальной задачей.

Справка Finance.ua:

  • Организация Объединенных Наций оценивает падение украинской экономики в 2022 году более чем в 35%. Прогнозов на 2023 год в ООН не делали ввиду неопределенности;
  • в марте Министерство экономики пересмотрело макропрогноз на 2023 год. Ведомство ухудшило прогноз роста ВВП в Украине с 3,2% до 1% — прежде всего из-за предположения, что военные действия не завершатся в середине 2023-го, а будут продолжаться «почти целый год».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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