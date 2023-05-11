Цель – $9000 ВВП на человека в год: бизнес предложил государству план спасения экономики — Finance.ua

Цель – $9000 ВВП на человека в год: бизнес предложил государству план спасения экономики Сегодня 21:03 — Казна и Политика

Цель – $9000 ВВП на человека в год: бизнес предложил государству план спасения экономики

Украине для восстановления и развития необходимо добиться роста экономики от 10% в год в течение 10 лет.

Об этом говорится в заявлении представителей бизнеса, опубликованном на сайте Союза украинских предпринимателей.

«Если нам это удастся, экономика государства вырастет в 2,6 раза, и мы получим около $9000 ВВП на человека в год. То есть выйдем почти на 60% текущего ВВП Польши», — считают эксперты.

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По мнению бизнеса, для создания в стране благоприятного инвестиционного климата следует остановить давление правоохранителей на независимых предпринимателей и обеспечить неотвратимость наказания чиновников за такие действия.

Так, предприниматели предлагают утвердить индустриальную политику и определить направления поддержки в сферах инфраструктуры, налогов, трудовых отношений, кредитования экспорта и быстрой компенсации НДС.

Среди предложенных реформ эксперты также назвали:

дерегуляционную гильотину и ликвидацию инфраструктурного монополизма (бесплатное и быстрое подключение к электро- и газовым сетям);

создание лучшего налогового режима в Европе через упрощенное администрирование и низкие ставки;

предоставление местным органам власти права создавать промышленные экспортные свободные и безналоговые экономические зоны;

стимулирование конкуренции среди местных громад за привлечение инвестиций и упрощение трудового законодательства;

введение только тех регуляций, которые способствуют конкурентоспособности;

серьезное сокращение бюджетных расходов (кроме обороны и безопасности страны);

обеспечение риск-ориентированного подхода и прохождения таможни компаниями с положительной деловой репутацией в любую страну за 1 час;

гарантирование скорого возмещения НДС на промышленный экспорт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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