Цель – $9000 ВВП на человека в год: бизнес предложил государству план спасения экономики — Finance.ua
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Цель – $9000 ВВП на человека в год: бизнес предложил государству план спасения экономики

Казна и Политика
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Цель – $9000 ВВП на человека в год: бизнес предложил государству план спасения экономики
Цель – $9000 ВВП на человека в год: бизнес предложил государству план спасения экономики
Украине для восстановления и развития необходимо добиться роста экономики от 10% в год в течение 10 лет.
Об этом говорится в заявлении представителей бизнеса, опубликованном на сайте Союза украинских предпринимателей.
«Если нам это удастся, экономика государства вырастет в 2,6 раза, и мы получим около $9000 ВВП на человека в год. То есть выйдем почти на 60% текущего ВВП Польши», — считают эксперты.
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По мнению бизнеса, для создания в стране благоприятного инвестиционного климата следует остановить давление правоохранителей на независимых предпринимателей и обеспечить неотвратимость наказания чиновников за такие действия.
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Так, предприниматели предлагают утвердить индустриальную политику и определить направления поддержки в сферах инфраструктуры, налогов, трудовых отношений, кредитования экспорта и быстрой компенсации НДС.
Среди предложенных реформ эксперты также назвали:
  • дерегуляционную гильотину и ликвидацию инфраструктурного монополизма (бесплатное и быстрое подключение к электро- и газовым сетям);
  • создание лучшего налогового режима в Европе через упрощенное администрирование и низкие ставки;
  • предоставление местным органам власти права создавать промышленные экспортные свободные и безналоговые экономические зоны;
  • стимулирование конкуренции среди местных громад за привлечение инвестиций и упрощение трудового законодательства;
  • введение только тех регуляций, которые способствуют конкурентоспособности;
  • серьезное сокращение бюджетных расходов (кроме обороны и безопасности страны);
  • обеспечение риск-ориентированного подхода и прохождения таможни компаниями с положительной деловой репутацией в любую страну за 1 час;
  • гарантирование скорого возмещения НДС на промышленный экспорт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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