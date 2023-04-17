Госстат дал оценку падения экономики Украины за 2022 год — Finance.ua

Госстат дал оценку падения экономики Украины за 2022 год Сегодня 18:36 — Казна и Политика

Госстат дал оценку падения экономики Украины за 2022 год

Государственная служба статистики обнародовала оценку валового внутреннего продукта Украины за 2022 год. Реальный ВВП сократился на 29,1%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата

По данным статистического ведомства, в первом квартале 2022 года ВВП сократился на 14,9%, во втором квартале — на 36,9%, в третьем квартале — на 30,6%, в четвертом квартале — на 31,4%.

Читайте также В Минэкономики назвали цифру падения ВВП за 2022 год и оценили возможность восстановления

Номинальный валовой внутренний продукт за 2022 год оценивается в 5191 млрд гривен, изменение дефлятора ВВП — 34,3%.

При этом конечные потребительские расходы домохозяйств упали на 26,7%, расходы сектора общего государственного управления выросли на 18%.

Напомним, Международный валютный фонд обновил прогноз экономики Украины на 2023-2027 годы. По оценкам МВФ, в 2022 году валовой внутренний продукт Украины сократился на 30,3%. На 2023 год прогнозируется от падения на 3,0% до роста на 1,0%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.