Госстат дал оценку падения экономики Украины за 2022 год — Finance.ua
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Госстат дал оценку падения экономики Украины за 2022 год

Казна и Политика
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Госстат дал оценку падения экономики Украины за 2022 год
Госстат дал оценку падения экономики Украины за 2022 год
Государственная служба статистики обнародовала оценку валового внутреннего продукта Украины за 2022 год. Реальный ВВП сократился на 29,1%.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
По данным статистического ведомства, в первом квартале 2022 года ВВП сократился на 14,9%, во втором квартале — на 36,9%, в третьем квартале — на 30,6%, в четвертом квартале — на 31,4%.
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Номинальный валовой внутренний продукт за 2022 год оценивается в 5191 млрд гривен, изменение дефлятора ВВП — 34,3%.
При этом конечные потребительские расходы домохозяйств упали на 26,7%, расходы сектора общего государственного управления выросли на 18%.
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Напомним, Международный валютный фонд обновил прогноз экономики Украины на 2023-2027 годы. По оценкам МВФ, в 2022 году валовой внутренний продукт Украины сократился на 30,3%. На 2023 год прогнозируется от падения на 3,0% до роста на 1,0%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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