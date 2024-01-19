Мировая экономика переходит к новой норме — министр финансов Германии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Мировая экономика переходит к новой норме — министр финансов Германии

Мир
28
Мировая экономика переходит к новой норме — министр финансов Германии
Мировая экономика переходит к новой норме — министр финансов Германии
Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что мировая экономика «переживает переход к новой норме», которая началась в 2023 году.
Об этом он сказал, выступая на форуме в Давосе.
По его словам, признаками новой нормы стали: рост искусственного интеллекта, геополитическая напряженность и угроза фрагментации, уровень долга, «который сократил фискальное пространство для финансирования трансформации».
Читайте также
Однако он сказал, что, «учитывая исторические потрясения, которые мы видели в последние годы», мировая экономика продемонстрировала чрезвычайную устойчивость.
Линднер отметил, что мир наблюдает, «вероятно, начало эры структурных реформ».
Он также прокомментировал предстоящие президентские выборы в США и возможный второй срок Дональда Трампа, заявив, что «мы слишком много говорим о Трампе в Европе». Он предположил, что Европейскому Союзу «следует подготовиться, укрепляя нашу конкурентоспособность» и обороноспособность, а также увеличивая вклады в НАТО, чтобы иметь возможность сотрудничать с США «на уровне глаз».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.