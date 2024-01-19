Мировая экономика переходит к новой норме — министр финансов Германии Сегодня 20:40 — Мир

Мировая экономика переходит к новой норме — министр финансов Германии

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что мировая экономика «переживает переход к новой норме», которая началась в 2023 году.

Об этом он сказал, выступая на форуме в Давосе.

По его словам, признаками новой нормы стали: рост искусственного интеллекта, геополитическая напряженность и угроза фрагментации, уровень долга, «который сократил фискальное пространство для финансирования трансформации».

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Однако он сказал, что, «учитывая исторические потрясения, которые мы видели в последние годы», мировая экономика продемонстрировала чрезвычайную устойчивость.

Линднер отметил, что мир наблюдает, «вероятно, начало эры структурных реформ».

Он также прокомментировал предстоящие президентские выборы в США и возможный второй срок Дональда Трампа, заявив, что «мы слишком много говорим о Трампе в Европе». Он предположил, что Европейскому Союзу «следует подготовиться, укрепляя нашу конкурентоспособность» и обороноспособность, а также увеличивая вклады в НАТО, чтобы иметь возможность сотрудничать с США «на уровне глаз».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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