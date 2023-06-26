Мировая экономика находится на критическом этапе борьбы с инфляцией — Finance.ua

Мировая экономика находится на критическом этапе борьбы с инфляцией Сегодня 10:43 — Мир

Мировая экономика находится на критическом этапе борьбы с инфляцией

Швейцарский Банк международных расчетов (BIS), занимающийся содействием работе мировых центробанков и экономическими исследованиями, призвал к дальнейшему повышению процентных ставок, предупредив, что мировая экономика сейчас находится в решающей точке из-за попыток стран сдержать инфляцию.

Об этом пишет Reuters.

Несмотря на непрерывное повышение ставок за последние 18 месяцев, инфляция во многих ведущих экономиках остается упорно высокой, в то время как скачок стоимости заимствований спровоцировал самые серьезные банковские коллапсы со времен финансового кризиса 15 лет назад.

По словам генерального директора BIS Агустина Карстенса, мировая экономика находится на переломном этапе, поэтому нужно ответить на серьезные вызовы.

Он добавил, что монетарная политика должна восстановить ценовую устойчивость, а фискальная политика должна консолидироваться.

Клаудио Борио, руководитель денежно-кредитного и экономического подразделения BIS, подчеркнул, что существует риск возникновения «инфляционной психологии», хотя повышение ставок на прошлой неделе в Великобритании и Норвегии, которое было выше ожидаемого, показало, что центральные банки пытаются «выполнить свою работу» с точки зрения решения проблемы.

Отмечается, что чем дольше инфляция будет оставаться на высоком уровне, тем сильнее и продолжительнее необходимо усиление монетарной политики.

Согласно отчету BIS, если процентные ставки вернутся к уровню середины 1990-х годов, общее бремя обслуживания долга для ведущих экономик будет, при прочих равных условиях, самым высоким в истории.

По словам Борио, центральные банки должны взять инфляцию под свой контроль, вопрос только в том, какова будет цена.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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