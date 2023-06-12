В мае инфляция замедлилась до 15,3% в годовом исчислении – Госстат — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В мае инфляция замедлилась до 15,3% в годовом исчислении – Госстат

Личные финансы
14
В мае инфляция замедлилась до 15,3% в годовом исчислении – Госстат
В мае инфляция замедлилась до 15,3% в годовом исчислении – Госстат
В мае инфляция по сравнению с апрелем составила 0,5% или 3,8% с начала 2023 года.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
В то же время в годовом исчилении инфляция в мае составила 15,3% по сравнению с 17,9% в апреле.
«На потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Больше всего (на 8,7% и 5,6%) подорожали фрукты и овощи. На 1,7−0,2% выросли цены на мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, сыры, масло. В то же время на 22,7% подешевели яйца, на 3,2−0,2% снизились цены на продукты переработки зерновых, сало, рис, подсолнечное масло, сахар, макаронные изделия, молоко», — говорится в сообщении.
Читайте также
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, в т. ч. на табачные изделия — на 1,3%, алкогольные напитки — на 1,2%.
При этом одежда и обувь подешевели на 1,6%, в частности, обувь — на 1,9%, одежда — на 1,4%.
Рост цен в сфере здравоохранения на 0,8% произошел в первую очередь за счет удорожания фармацевтической продукции на 1%.
Место для вашей рекламы
Цены на транспорт снизились на 1,1% в основном из-за удешевления топлива и смазочных масел на 2,5%.
Напомним, в январе 2023 года инфляция по сравнению с декабрем 2022 года выросла на 0,8%, в то же время в годовом исчислении инфляция затормозила с 26,6% до 26%. Рост потребительских цен в Украине в феврале замедлился с 0,8% в январе до 0,7% и вернулся на уровень декабря. В марте инфляция в Украине замедлилась до 21,3% в годовом исчислении. В апреле инфляция замедлилась до 17,9% в годовом исчислении.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.