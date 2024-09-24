Минюст США готовит антимонопольный иск против Visa — Finance.ua

Минюст США готовит антимонопольный иск против Visa
Министерство юстиции США планирует подать антимонопольный иск против компании Visa, обвиняя ее в антиконкурентном поведении.
Об этом сообщает Financial Times.
Этот шаг стал результатом многолетнего расследования практик Visa, которое началось после запроса антимонопольного управления Минюста по поводу возможных нарушений законодательства, запрещающего антиконкурентные сделки и монополистское поведение. Основное внимание расследования сосредоточено на бизнесе дебетовых карт Visa в США и конкуренции с другими платежными системами.
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В 2021 году компания Visa сообщила, что получила запрос на информацию от Минюста, а в прошлом году федеральные прокуроры обратились за дополнительными документами. Visa отметила, что сотрудничает с расследованием и утверждает, что ее практики в области дебетовых карт соответствуют действующему законодательству.
На фоне этих новостей акции Visa снизились почти на 2% после завершения торгов. Пока не известно, будут ли предметом иска те сферы деятельности, которые Visa ранее раскрывала.
Антимонопольные органы изучают деятельность конкурентов Visa. В прошлом году компания Mastercard заключила соглашение с Федеральной торговой комиссией США, урегулировав обвинения в незаконном принуждении продавцов использовать свою платежную сеть для обработки дебетовых платежей. В начале этого года Visa и Mastercard согласились снизить комиссии за взимаемые с ритейлеров транзакции в рамках соглашения, которое, по словам продавцов, могло бы сэкономить им $30 миллиардов за пять лет, однако суд позже отклонил это соглашение.
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