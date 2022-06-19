Минюст предлагает создание международного механизма получения компенсаций — Finance.ua

Минюст предлагает создание международного механизма получения компенсаций

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Минюст предлагает создание международного механизма получения компенсаций

В последнее время в солидных западных СМИ вышли статьи, где ставится под вопрос практическая возможность взыскать с России значительные компенсации и репарации. Исследователи довольно пессимистичны по поводу возможности на международном уровне принять решение о репарациях, особенно через механизм ООН.

Об этом говорилось в блиц-интервью Интерфакс-Украина с заместителем министра юстиции Ириной Мудрой.

«К сожалению, существующие международные организации и государственные учреждения оказались малоэффективными и недееспособными в вопросе получения репараций от россии. Поэтому отсутствие действенных инструментов требует поиска и использования новых форм и методов принуждения агрессора к выплате компенсации. Война в Украине уже требует изменения фундаментальных основ международного публичного права. Поэтому первоочередная задача для страны — инициировать с международными партнерами именно такие изменения», — сказала Мудрая.

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Она отметила, что репарации — это форма материальной ответственности субъекта международного права за ущерб, причиненный в результате совершенного им международного правонарушения другому субъекту международного права, в частности, возмещение государством, по мирному договору (договору о нейтралитете) или другим международным актам, убытков, нанесенных государству, подвергшемуся нападению.

«Наши союзники должны либо признать, что система международного публичного права вообще не может реагировать на вызовы агрессивной войны, которую в любое время может начать государство-агрессор в отношении соседних суверенных государств, и жить с этим, либо заставить государство платить высокую цену за нанесенный ущерб. Но действовать для полного исключения такого государства из международной арены взаимосвязей в принципе», — сказала замминистра.

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Действительная концепция предполагает заключение международного договора о создании механизма возмещения ущерба, причиненного российской агрессией. Договором будет создаваться постоянно действующая Комиссия по рассмотрению исков (заявлений) о компенсации ущерба. Государства-участники договора блокируют, конфискуют и передают активы рф для удовлетворения требований Комиссии. Для этого создается Фонд активов.

Договор также предусматривает принудительное исполнение решений Комиссии, результатом чего должно стать получение заявителями возмещения.

«Мы понимаем, что россия не будет осуществлять возмещение добровольно или признавать свою ответственность за нанесенный ущерб. Договор сможет быть тем самым легитимно-правовым механизмом, который установит ответственность рф и заставит ее компенсировать убытки. Это будет широко признанный в мире международный инструмент, с помощью которого государство будет иметь основания для совершения необходимых действий на своей территории, в частности, для принятия соответствующего национального законодательства», — сказала Мудрая.

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