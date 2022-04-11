В Украине появится международный механизм для компенсации послевоенного ущерба — Finance.ua
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В Украине появится международный механизм для компенсации послевоенного ущерба

Сегодня 17:03Казна и Политика
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В Украине появится международный механизм для компенсации послевоенного ущербаВ Украине появится международный механизм для компенсации послевоенного ущерба
В Украине появится международный механизм для компенсации ущерба государству, причиненному россией во время военного вторжения. В Офисе президента уже начали работу над его созданием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского.
Кроме того, в ОПУ уже работают над созданием международного трибунала, чтобы наказать военных преступников.
«Работаем над созданием международного трибунала, чтобы привлечь оккупантов к ответственности. Разрабатываем международный механизм для компенсации причиненного нашему государству ущерба. Всё разрушенное отстроим, каждого виновного накажем», — отметил Зеленский.

Справка Finance.ua:

  • Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что в Украине много не введенных в эксплуатацию, но фактически готовых жилых домов. В ближайший месяц государство начнет выкупать такие квартиры и предоставлять переселенцам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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