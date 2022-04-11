В Украине появится международный механизм для компенсации послевоенного ущерба — Finance.ua

Кроме того, в ОПУ уже работают над созданием международного трибунала, чтобы наказать военных преступников.
«Работаем над созданием международного трибунала, чтобы привлечь оккупантов к ответственности. Разрабатываем международный механизм для компенсации причиненного нашему государству ущерба. Всё разрушенное отстроим, каждого виновного накажем», — отметил Зеленский.
Справка Finance.ua:
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что в Украине много не введенных в эксплуатацию, но фактически готовых жилых домов. В ближайший месяц государство начнет выкупать такие квартиры и предоставлять переселенцам.