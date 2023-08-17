Минюст подал иск о национализации активов Минобороны беларуси и российской авиакомпании — Finance.ua

Минюст подал иск о национализации активов Минобороны беларуси и российской авиакомпании Сегодня 13:35 — Казна и Политика

Минюст подал иск о национализации активов Минобороны беларуси и российской авиакомпании

Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд два иска о взыскании активов группы компаний «Волга-Днепр» и министерства обороны республики беларусь.

Об этом сообщила глава департамента санкционной политики Министерства юстиции Инна Богатых в Facebook

Отмечается, что взыскание активов «Волга-Днепр» и Минобороны беларуси касается авиационных двигателей типа Д-18Т серии 3 для самолетов АН-124−100 «Руслан» и одного авиационного двигателя и воздушного стартера.

Читайте также россия арестовала активы UBS и Credit Suisse

По словам Богатых, иск к «Волга-Днепр», которая является одной из крупнейших логистических компаний рф в сфере транспортных авиаперевозок, имеет предприятия и активы во многих странах мира — чрезвычайно важен еще и с точки зрения международной конфискации.

«В Канаде аналогичная процедура начата в отношении самолета „Руслан“, который принадлежит этой же компании и арестован Канадой и должен быть конфискован в пользу Украины. Еще несколько самолетов этой компании „заморожены“ Германией. Это — сотни миллионов долларов», — добавила чиновник.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.