Минюст подал иск о конфискации завода «Аэрок» российского бизнесмена — Finance.ua
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Минюст подал иск о конфискации завода «Аэрок» российского бизнесмена

Казна и Политика
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Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании в доход государства украинских активов российского ОАО «Группа ЛСР».
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста.
Конечным владельцем и руководителем компании является подсанкционный российский бизнесмен Андрей Молчанов.
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Молчанов вместе с немецкой компанией «Аэрок Инвестмент Дойчланд ГМБХ» и украинским ООО «Аэрок» привлечены к рассмотрению иска как третья сторона.
«ПАО „Группа ЛСР“ способствует ведению агрессивной войны путем уплаты налогов и сборов в государственный бюджет россии в значительных размерах; активно участвует в ипотечных программах по обеспечению жильем участников так называемой СВО; инвестирует в строительство жилья для военнослужащих россии», — говорится в сообщении.
Андрей Молчанов владеет контрольным пакетом (50,33%) строительной группы «ЛСР», одного из крупнейших застройщиков в россии.
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В 2018 году минфин США внес «Группу ЛСР» и ее гендиректора в «кремлевский список» — список субъектов (физических и юрлиц), непосредственно приближенных к президенту россии путину.
В городе Обухов в Киевской области зарегистрирована компания «Аэрок». Основной вид деятельности — изготовление изделий из бетона для строительства. Владельцем компании является ОАО «Группа ЛСР», свидетельствуют данные Youcontrol. Данных, что Молчанов владеет еще какими-то активами в Украине, нет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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