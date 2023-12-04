Минюст отсрочил введение порядка в отношении конечных бенефициарных владельцев — Finance.ua

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Минюст отсрочил введение порядка в отношении конечных бенефициарных владельцев

Личные финансы
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Минюст отсрочил введение порядка в отношении конечных бенефициарных владельцев
Минюст отсрочил введение порядка в отношении конечных бенефициарных владельцев
Министерство юстиции и Министерство финансов отсрочили до 1 апреля 2024 г. введение порядка уведомления субъектом первичного финансового мониторинга (СПФМ) держателя Единого госреестра юридических и физических лиц (ЕГРПОУ) об обнаружении разногласий по итогам проверки о конечных бенефициарах-собственниках и/или со сведениями в реестре.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
«С целью принятия всеми субъектами первичного финансового мониторинга организационных мер, необходимых для введения механизма уведомления владельца ЕГРПОУ…», — говорится в сообщении.
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На такой же срок отсрочено и введение в действие порядка уведомления о таких расхождениях и выявивших их СПФМ специально уполномоченному органу.
Ранее же предполагалось, что эти порядки заработают с 1 декабря 2023 года.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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