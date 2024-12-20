Минюст изменил порядок получения данных о банкротстве из-за атаки на государственные реестры — Finance.ua

Минюст изменил порядок получения данных о банкротстве из-за атаки на государственные реестры Сегодня 20:42

Минюст изменил порядок получения данных о банкротстве из-за атаки на государственные реестры

В Министерстве юстиции Украины сообщили, что временно изменили процедуру предоставления сведений о пребывании субъектов в процедурах банкротства (неплатежеспособности) из-за неисправности Единого реестра должников.

До возобновления работы онлайн-сервиса сведения будут предоставляться в форме информационных писем. Их будут оформлять межрегиональные управления Минюста по месту нахождения субъекта, о котором запрашивается информация. Запрос можно подать в письменном виде или по электронной почте.

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Требования к запросу

1. Информация о запрашивающем:

Для юридических лиц: наименование, код ЕГРПОУ, адрес.

Для физических лиц: ФИО, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или паспортные данные, адрес проживания.

Для ФЛП: ФИО, номер записи в ЕГР, адрес местонахождения.

2. Информация о субъекте, о котором запрашивается информация:

Наименование ЕГРПОУ (для юрлиц).

ФИО, регистрационный номер или паспортные данные (для физлиц).

Адрес субъекта.

3. Дополнительные требования:

Обоснование необходимости получения сведений.

Личная подпись запрашивающего или электронная подпись для электронного запроса.

Информационное письмо будет предоставляться с подписью руководителя или заместителя руководителя межрегионального управления Минюста.

Этот временный порядок будет действовать до полного восстановления онлайн-сервиса.

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