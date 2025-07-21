В США мужчина дважды за ночь стал миллионером: как это возможно (фото) — Finance.ua
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В США мужчина дважды за ночь стал миллионером: как это возможно (фото)

Мир
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В США мужчина дважды за ночь стал миллионером: как это возможно (фото)
В США мужчина дважды за ночь стал миллионером: как это возможно (фото)
Счастливчик из Массачусетса США купил два выигрышных лотерейных билета в двух разных магазинах, что принесло ему гонорар в 2 миллиона долларов.
Об этом пишет CNN.
Пол Коркоран из Фитчбурга, небольшого города в северо-центральной части Массачусетса, планировал поучаствовать в розыгрыше Powerball 9 июля. Сначала он приобрел многоигровой билет, охватывающий семь игр, но ошибочно посчитал, что последний розыгрыш по этому билету прошел, пишет в пресс-релизе Powerball.
Менее чем в 10 минутах от первого магазина, где он купил билет, он взял второй билет на семь розыгрышей Powerball — один из которых также включал розыгрыш 9 июля.
По данным лотереи штата Массачусетс, эта простая ошибка принесла ему второй шанс выиграть джекпот в размере 217 миллионов долларов.
Оба выигрышных билета Powerball совпали со всеми пятью белыми шариками, вытянутыми 9 июля — 5, 9, 25, 28 и 69, что позволило Коркорану заработать 1 миллион долларов до налогообложения за каждый выигрышный билет.
Оба магазина, где Коркоран приобрел билеты — супермаркет Market Basket в Фитчбурге и магазин Country Farms в Леоминстере — получат выплату в размере 10 000 долларов, сообщил представитель лотереи.
  • По данным лотереи штата Массачусетс, выигрышные билеты стали первыми билетами Powerball стоимостью 1 миллион долларов, проданными в Фитчбурге и Леоминстере, штат Массачусетс.

Что будет делать с выигрышем

Коркоран сказал представителям лотереи, что его двойной выигрыш приятен, но у него пока нет планов относительно того, что он будет делать со своим выигрышем.

Шансы выиграть джекпот

Шансы выиграть джекпот Powerball составляют от 1 до 292,2 миллиона. Следующий розыгрыш Powerball состоится 21 июля с ожидаемым джекпотом в 308 миллионов долларов.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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