Китайские ученые разработали лекарства от рака, астмы и аутоиммунных заболеваний — Finance.ua

Китайские ученые разработали лекарства от рака, астмы и аутоиммунных заболеваний Сегодня 18:31 — Технологии&Авто

Китайские ученые разработали лекарства от рака, астмы и аутоиммунных заболеваний, www.akadeum.com

Команда китайских медицинских экспертов утверждает, что научилась производить противораковые клетки непосредственно в организме человека с помощью инструментов генной терапии.

Об этом пишет издание scmp.com

Так, китайские исследователи заявили о разработке более дешевого и более простого способа проведения высокоспециализированной персонализированной клеточной терапии для лечения рака крови и других серьезных заболеваний. Исследование, проведенное исследователями из Института гематологии больницы Union Hospital, медицинского колледжа Tongji, Университета науки и технологий Huazhong в Ухане, было опубликовано в рецензированном журнале The Lancet.

Отметим, высокоспециализированная персонализированная клеточная терапия — это инновационное направление медицины, которое заключается в использовании собственных или донорских стволовых клеток пациента для лечения, восстановления или улучшения функций поврежденных тканей и органов.

Новый метод клеточной терапии намного легче программировать, чем традиционный, и он доступен по значительно меньшей стоимости, утверждают эксперты в данной области.

Лечение, известное как CAR-T, — это тип иммунотерапии, который приобрел популярность в последние годы и также показал перспективность в лечении других заболеваний, таких как астма и аутоиммунные заболевания. Однако эти клеточные методы терапии трудно производить и доставлять пациентам, и они дорогие.

Группа китайских медицинских экспертов предложила решение этих проблем, используя инструменты генной терапии. Они сообщили, что им удалось произвести противораковые клетки непосредственно в организме человека и впервые использовать их для лечения четырех пациентов с множественной миеломой — второй по распространенности форме рака крови.

В настоящее время стоимость одного лечения оценивается более чем в один миллион юаней (139 200 долларов США).

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