Минвосстановления отменит по меньшей мере 30% международных автобусных маршрутов — Finance.ua

Минвосстановления отменит по меньшей мере 30% международных автобусных маршрутов Сегодня 12:30

Минвосстановления отменит по меньшей мере 30% международных автобусных маршрутов

Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры (Минвосстановления) отменит как минимум 30% международных автобусных пассажирских маршрутов.

Об этом сообщил заместитель министра Сергей Деркач в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Закрыто уже 280 маршрутов — это в Польшу и россию. В ноябре на смешанной комиссии с Молдовой мы отменим все маршруты, которые не сошлись. Аналогичным образом работаем с Румынией, Чехией и другими странами. По моим оценкам, по меньшей мере 30% всех маршрутов будет отменено», — сказал Деркач.

По его словам, согласно требованиям законодательства, у перевозчика для выполнения международного маршрута должен быть партнер из другой страны.

«Без такого паритетного партнера он либо ездит на внутренних маршрутах в пределах страны, либо вовсе не ездит. Мы обратились с соответствующими запросами в соседние страны (Польша, Словакия, Румыния, Молдова) и выясняем, какое количество перевозчиков, которым были выданы разрешения, к ним вообще не обращалась, то есть нет такого партнера. Официально у нас есть полномочия такие маршруты закрывать», — заявил Деркач.

Он уточнил, что с Польшей было закрыто 140 маршрутов. В настоящее время проводится верификация маршрутов с Молдовой — вопросы есть примерно к 40 маршрутам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.