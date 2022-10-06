Минсоцполитики перечислило более 630 миллионов гривен для выплаты жилищных субсидий и льгот — Finance.ua

Минсоцполитики перечислило более 630 миллионов гривен для выплаты жилищных субсидий и льгот Сегодня 15:33 — Казна и Политика

Минсоцполитики перечислило более 630 миллионов гривен для выплаты жилищных субсидий и льгот

Минсоцполитики перечислило Пенсионному фонду Украины более 630 миллионов гривен для выплаты льгот и субсидий. Таким образом, стартовал первый этап передачи функций от органов социальной защиты в органы ПФУ.

Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики.

В министерстве напомнили, что гражданам, которые уже получают жилищную субсидию, не нужно обращаться в органы социальной защиты населения или органы Пенсионного фонда Украины. Они и дальше будут получать назначенную им жилищную субсидию выбранным способом: на банковский счет или через почтовое отделение.

Кроме того, в октябре для них будет произведен расчет размера жилищной субсидии на отопительный сезон, без необходимости обращений.

Граждане, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги и еще не успели обратиться за назначением жилищной субсидии, могут это сделать в любое время, в том числе в течение отопительного сезона.

Важно, что в случае обращения за назначением жилищной субсидии в течение двух месяцев с начала отопительного сезона она назначается с начала такого сезона.

Что нужно для назначения жилищной субсидии:

Подать заявление и декларацию одним из следующих способов:

почтой в орган социальной защиты населения по месту жительства — до 30 ноября 2022 года;

личным визитом к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества или должностным лицам центра предоставления административных услуг или в электронной форме через Портал «Дія» — в независимости от месяца обращения;

почтой или лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины — с 1 декабря 2022 года.

Как отмечается, в Пенсионный фонд Украины по вопросу назначения жилищной субсидии можно обращаться с 1 декабря 2022 г. в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины, независимо от места жительства. К примеру, граждане, проживающие в Донецкой или Киевской области, смогут обратиться за ее назначением в Сумах или Львове.

Таким образом, обратиться по вопросам назначения субсидий граждане могут:

в орган социальной защиты населения по месту жительства;

к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины; к должностным лицам центра предоставления административных услуг;

через Портал «Дія»;

в сервисный центр Пенсионного фонда Украины с 1 декабря;

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины с 1 декабря.

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