Минсоцполитики объяснило свой совет украинцам «работать до последнего» — Finance.ua
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Минсоцполитики объяснило свой совет украинцам «работать до последнего»

Казна и Политика
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Минсоцполитики объяснило свой совет украинцам «работать до последнего»
Минсоцполитики объяснило свой совет украинцам «работать до последнего»
В Сети в последние дни активно обсуждают обращение от Минсоцполитики к украинцам о необходимости работать дольше. Это прокомментировала заместитель министра соцполитики Дарья Марчак в интервью Oboz.ua.
По словам Дарины Марчак, будет несправедливо повысить пенсионный возраст для всех граждан до 65 лет.
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«У нас сегодня значительная часть пенсионеров выходят на пенсию раньше, чем в 60 лет, или даже в 55 лет. Поэтому, прежде всего, нам нужно сделать так, чтобы правила выхода на пенсию были равными. Повышать пенсионный возраст для одних, в то время как значительное количество граждан может выходить на пенсию до достижения этого возраста (иногда существенно раньше) — это пытаться решить проблемы системы за счет тех, кто и сейчас уже работает дольше других», — отмечает Марчак.
Но она добавила, в любом случае, нужно объяснять, почему все люди должны быть заинтересованы в более позднем выходе на пенсию.
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«Ведь во-первых, это существенно увеличит вашу собственную пенсию (на 0,5% за каждый дополнительный месяц после 60 лет и 0,75% - если отсрочка более чем на 5 лет. К примеру, если вы получаете сегодня заработную плату на уровне средней по стране, у вас уже 35 лет стажа, то вы имеете право выйти на пенсию в 60 лет. Но если вы добровольно отсрочите свой выход на пенсию до 65 лет, то размер вашей пенсии увеличится от 5424 грн до 7050 грн (или на 30%)», — говорится в сообщении.
Кроме того, это будет просто сейчас увеличивать объем единого взноса, уплачиваемого работающими людьми в Пенсионный фонд, и благодаря этому ПФУ сможет платить больше тем, кто уже находится на пенсии.
«Сегодня платятся пенсии 10,5 млн пенсионеров. Работающее поколение своими вкладами содержит поколение родителей», — резюмировала заместитель министра соцполитики.

Как происходит расчет пенсий в странах Европы (аналогия с Украиной) 👴

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