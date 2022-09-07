Минсоцполитики нашло способ решения проблемы выплаты пособий ВПЛ — Finance.ua

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Минсоцполитики нашло способ решения проблемы выплаты пособий ВПЛ

Казна и Политика
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Минсоцполитики нашло способ решения проблемы выплаты пособий ВПЛ
Минсоцполитики нашло способ решения проблемы выплаты пособий ВПЛ
Весной был разработан новый функционал систем учета ВПЛ, предоставлена возможность подать онлайн заявление на получение справки ВПЛ через портал, приложение Дія и внесены изменения в этапы внедрения Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС).
Об этом сообщает Правительственный портал.
«Именно для решения проблемных вопросов по выплатам для внутренне перемещенных лиц Минсоцполитики вводит централизацию назначения, начисления и выплаты в ЕИССС», — прокомментировал заместитель министра социальной политики Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Константин Кошеленко.
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Для этого Минсоцполитики подключило к опытно-промышленной эксплуатации ЕИССС Житомирскую, Ровенскую и Винницкую области, которые предоставляют обратную связь по работе системы и предложения по улучшению ее функционала. Также проходит подключение к системе сотрудников управлений соцзащиты из других областей для окончательного внедрения этой услуги в начале октября.
Общие преимущества внедрения централизации назначения, начисления и выплаты в ЕИССС:
  • упрощение работы сотрудников управлений соцзащиты населения с документами внутренне перемещенных лиц (большинство назначений будет в автоматическом режиме);
  • позволит людям быстрее получить справку ВПЛ;
  • обеспечение максимального информационного взаимодействия с государственными реестрами, что снизит возможность ошибок и неточностей при назначении и сократит время для подтверждения информации.
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Также после внедрения в промышленную эксплуатацию ЕИССС эта централизованная услуга облегчит работу сотрудникам УСЗН при назначении пособия на проживание внутренне перемещенным лицам, а именно:
1. В автоматическом режиме открываются лицевые счета.
2. Благодаря реализуемым обменам проверка документов будет также автоматическая.
3. Электронные дела будет гораздо удобнее передавать из управления в управление в регионе и между ними.
Минсоцполитики продолжает цифровизацию социальных услуг для людей и удобства как для получателей, так и предоставлятелей этих услуг.
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По материалам:
Finance.ua
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