Минсоцполитики нашло способ решения проблемы выплаты пособий ВПЛ — Finance.ua

Минсоцполитики нашло способ решения проблемы выплаты пособий ВПЛ Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Минсоцполитики нашло способ решения проблемы выплаты пособий ВПЛ

Весной был разработан новый функционал систем учета ВПЛ, предоставлена возможность подать онлайн заявление на получение справки ВПЛ через портал, приложение Дія и внесены изменения в этапы внедрения Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС).

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Именно для решения проблемных вопросов по выплатам для внутренне перемещенных лиц Минсоцполитики вводит централизацию назначения, начисления и выплаты в ЕИССС», — прокомментировал заместитель министра социальной политики Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Константин Кошеленко.

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Для этого Минсоцполитики подключило к опытно-промышленной эксплуатации ЕИССС Житомирскую, Ровенскую и Винницкую области, которые предоставляют обратную связь по работе системы и предложения по улучшению ее функционала. Также проходит подключение к системе сотрудников управлений соцзащиты из других областей для окончательного внедрения этой услуги в начале октября.

Общие преимущества внедрения централизации назначения, начисления и выплаты в ЕИССС:

упрощение работы сотрудников управлений соцзащиты населения с документами внутренне перемещенных лиц (большинство назначений будет в автоматическом режиме);

позволит людям быстрее получить справку ВПЛ;

обеспечение максимального информационного взаимодействия с государственными реестрами, что снизит возможность ошибок и неточностей при назначении и сократит время для подтверждения информации.

Также после внедрения в промышленную эксплуатацию ЕИССС эта централизованная услуга облегчит работу сотрудникам УСЗН при назначении пособия на проживание внутренне перемещенным лицам, а именно:

1. В автоматическом режиме открываются лицевые счета.

2. Благодаря реализуемым обменам проверка документов будет также автоматическая.

3. Электронные дела будет гораздо удобнее передавать из управления в управление в регионе и между ними.

Минсоцполитики продолжает цифровизацию социальных услуг для людей и удобства как для получателей, так и предоставлятелей этих услуг.

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