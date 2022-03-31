Минсоцполитики и ЮНИСЕФ ввели программу пособий малообеспеченным семьям с детьми — Finance.ua
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Минсоцполитики и ЮНИСЕФ ввели программу пособий малообеспеченным семьям с детьми

Сегодня 11:05Личные финансы
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Минсоцполитики и ЮНИСЕФ ввели программу пособий малообеспеченным семьям с детьмиМинсоцполитики и ЮНИСЕФ ввели программу пособий малообеспеченным семьям с детьми
Министерство социальной политики Украины и ЮНИСЕФ начинают многоцелевую программу денежной помощи для незащищенных семей с детьми, которые пострадали из-за войны войны и нуждаются в финансовой поддержке.
Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.
Дополнительные выплаты в рамках этой программы должны усилить государственные программы поддержки внутриперемещенных лиц, начатые Правительством Украины.
Кто сможет получить пособие:
1. Семьи, в которых трое и более несовершеннолетних детей, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет.
2. Семьи с двумя или более детьми, где один ребенок с инвалидностью.
Размер пособия:
  • выплата составляет 2220 грн для каждого члена семьи в месяц, но не более чем для пятерых человек. Пособие будет выплачиваться единоразово на три месяца, то есть сумму за три месяца одним платежом.
Эта выплата будет производиться определенным категориям дополнительно к выплатам, проводимым по государственным программам, в частности дополнительно к выплате внутренне перемещенным лицам на проживание.
Инфографика: ЮНИСЕФ и&nbsp;Минсоцполитики Инфографика: ЮНИСЕФ и Минсоцполитики
Как подать заявку
Подать заявку на получение пособия можно на сайте: register.unicef.org. Если возникнут трудности или дополнительные вопросы, следует обратиться на горячую линию «Совместно» по номеру: 0 800 600 017 (безвозмездно, работает ежедневно с 8:00 до 22:00).
На сайте необходимо заполнить анкету и обязательно проверить корректность внесенных данных. В частности, нужно будет предоставить информацию обо всех членах семьи и банковском счете, на который будет производиться выплата.
Перевод должен поступить через 4 недели после подачи заявки.

Справка Finance.ua:

  • внутренне перемещенные лица имеют право на получение пособия на проживание.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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