Минсоцполитики и ЮНИСЕФ ввели программу пособий малообеспеченным семьям с детьми — Finance.ua

Минсоцполитики и ЮНИСЕФ ввели программу пособий малообеспеченным семьям с детьми

Сегодня 11:05 — Личные финансы

Минсоцполитики и ЮНИСЕФ ввели программу пособий малообеспеченным семьям с детьми

Министерство социальной политики Украины и ЮНИСЕФ начинают многоцелевую программу денежной помощи для незащищенных семей с детьми, которые пострадали из-за войны войны и нуждаются в финансовой поддержке.

Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

Дополнительные выплаты в рамках этой программы должны усилить государственные программы поддержки внутриперемещенных лиц, начатые Правительством Украины.

Кто сможет получить пособие:

1. Семьи, в которых трое и более несовершеннолетних детей, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет.

2. Семьи с двумя или более детьми, где один ребенок с инвалидностью.

Размер пособия:

выплата составляет 2220 грн для каждого члена семьи в месяц, но не более чем для пятерых человек. Пособие будет выплачиваться единоразово на три месяца, то есть сумму за три месяца одним платежом.

Эта выплата будет производиться определенным категориям дополнительно к выплатам, проводимым по государственным программам, в частности дополнительно к выплате внутренне перемещенным лицам на проживание.

Инфографика: ЮНИСЕФ и Минсоцполитики

Как подать заявку

Подать заявку на получение пособия можно на сайте: register.unicef.org. Если возникнут трудности или дополнительные вопросы, следует обратиться на горячую линию «Совместно» по номеру: 0 800 600 017 (безвозмездно, работает ежедневно с 8:00 до 22:00).

На сайте необходимо заполнить анкету и обязательно проверить корректность внесенных данных. В частности, нужно будет предоставить информацию обо всех членах семьи и банковском счете, на который будет производиться выплата.

Перевод должен поступить через 4 недели после подачи заявки.

Справка Finance.ua:

внутренне перемещенные лица имеют право на получение пособия на проживание.

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