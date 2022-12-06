Минсоцполитики: Будем искать деньги для индексации пенсий в марте 2023 года — Finance.ua
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Минсоцполитики: Будем искать деньги для индексации пенсий в марте 2023 года

Личные финансы
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Минсоцполитики: Будем искать деньги для индексации пенсий в марте 2023 года
Минсоцполитики: Будем искать деньги для индексации пенсий в марте 2023 года
В марте 2023 г. украинские пенсионеры могут рассчитывать на индексацию пенсионных выплат.
Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.
В правительстве есть политическая договоренность о том, что мы будем искать средства для индексации пенсий в марте 2023 года, как это заложено в законе. Ситуация непростая, но мы понимаем, как мы движемся в бюджетном процессе, есть определенная международная поддержка, есть определенный коридор, в рамках которого мы можем действовать, поэтому я уверена, что помочь нашим пенсионерам мы сможем", — сказала министр.
Она напомнила, что ежегодная индексация пенсий в Украине установлена с 1 марта с учетом уровня инфляции.
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Кроме того, Жолнович отметила, что в бюджете на следующий год на пенсионное обеспечение заложено почти 874 млрд грн, что на 21 млрд грн больше, чем в текущем году. Увеличена сумма, в том числе с учетом роста прожиточного минимума с 1 декабря 2022 года.
«В связи с повышением прожиточного минимума некоторые пенсии вырастут в среднем на 5%, и эта сумма в бюджете на следующий год заложена», — подчеркнула министр.
Как сообщалось, на 2023 год Европарламент одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро. По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, это означает, что Украина сможет покрыть все социальные бюджетные расходы: пенсии, зарплаты бюджетникам, помощь ВПЛ и людям с инвалидностью.
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По материалам:
Finance.ua
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