Минсельхоз США дал прогноз урожая пшеницы в Украине на 2022/2023 (инфографика) — Finance.ua

Минсельхоз США дал прогноз урожая пшеницы в Украине на 2022/2023 (инфографика) Сегодня 20:20 — Казна и Политика

Согласно обновленным прогнозам USDA, в 2022/23 МГ показатели Украины по производству пшеницы и кукурузы остаются на уровне предварительного прогноза: 21,0 млн т и 27,0 млн т соответственно. Показатели экспорта по пшенице также остаются без изменений — 13,5 млн т, а кукурузы — увеличены на 1 млн т до 23,5 млн т.

Об этом пишет ucab.uа.

Глобальные прогнозы на 2022/23 МГ относительно пшеницы в этом месяце предполагают увеличение производства, торговли, потребления и более низкие конечные запасы. Прогноз мирового производства вырос на 5,1 млн т до 788,9 млн т. Увеличение объемов производства пшеницы в основном произойдет за счет Казахстана (+2,4 млн т до 16,4 млн т), Австралии (+1 млн т до 39 млн т) и Индии (+1 млн т до 104 млн т).

При этом ожидается рост мировой торговли пшеницей на 1 млн т до 213,9 млн т с ростом экспорта Казахстаном (+1,5 млн т до 10,5 млн т), Австралией (+0,5 млн т до 28,5 млн т) и Бразилией (+0,5 млн т до 4,4 млн т) и понижением Аргентиной (-1 млн т до 6,5 млн т) и Индией (-0,4 млн т до 5,5 млн т).

Оценка глобальных конечных запасов уменьшилась на 2,1 млн т до 267,2 млн т. Уменьшение конечных запасов на фоне увеличения производства произошло за счет переоценки в сторону снижения начальных запасов пшеницы.

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Что касается кукурузы, то на мировом рынке ожидается сокращение производства, еще большее сокращение экспорта и рост конечных запасов.

Прогноз мирового производства кукурузы снизился на 3,8 млн т до 1 147,5 млн т. Эти изменения произошли за счет снижения для Аргентины (-7 млн т до 40 млн т), что частично компенсируется увеличением для Индии и Парагвая. В Аргентине значительное сокращение производства произошло из-за затяжной жары и засухи в течение февраля и начале марта, что снижает перспективы урожайности поздно высаженной кукурузы.

Также в 2022/23 МГ ожидается сокращение мировой торговли кукурузой на 6,4 млн т до 174,7 млн т. Основные изменения мировой торговли включают увеличение прогнозируемого экспорта кукурузы для Индии, Украины и Парагвая со скидками для Аргентины (-7 млн т до 28 млн т) и Соединенных Штатов (-1,9 млн т до 47 млн т).

Согласно обновленным прогнозам, в 2022/23 МГ ожидается рост конечных запасов на 1,2 млн т до 296,5 млн т.

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