Минобороны запускает платформу для военных по упрощению подачи документов — Finance.ua

Минобороны запускает платформу для военных по упрощению подачи документов Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Минобороны запускает платформу для военных по упрощению подачи документов

Министерство обороны совместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины запускают онлайн-платформу, разработанную для облегчения процесса подачи рапортов, заявлений и других официальных документов военными лицами.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Проект «Военный ассистент» будет реализован на основе существующего сайта «Забота о военнослужащем», предназначенного для оптимизации документооборота в Вооруженных силах Украины.

«Мы внимательно изучили все текущие вызовы, с которыми сталкиваются военнослужащие при оформлении документов, и на основе этого анализа разработали ряд технологических решений, которые будут внедрены в ближайшее время», — рассказал заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер.

На платформе доступно более 80 стандартизированных шаблонов документов в форматах DOC, DOCX и PDF, охватывающих широкий спектр требований: от получения отпуска до увольнения со службы.

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«Шаблоны рапортов разработаны таким образом, чтобы минимизировать вероятность возвращения документов на доработку и обеспечить военнослужащим возможность эффективной защиты своих прав», — добавили в Минобороны.

Ресурс адаптирован для использования с любых электронных устройств, включая ноутбуки, смартфоны и планшеты, а со временем планируется дальнейшее расширение и обновление, согласно потребностям военнослужащих.

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