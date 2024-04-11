Минобороны запускает платформу для военных по упрощению подачи документов — Finance.ua

Минобороны запускает платформу для военных по упрощению подачи документов
Министерство обороны совместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины запускают онлайн-платформу, разработанную для облегчения процесса подачи рапортов, заявлений и других официальных документов военными лицами.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Проект «Военный ассистент» будет реализован на основе существующего сайта «Забота о военнослужащем», предназначенного для оптимизации документооборота в Вооруженных силах Украины.
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«Мы внимательно изучили все текущие вызовы, с которыми сталкиваются военнослужащие при оформлении документов, и на основе этого анализа разработали ряд технологических решений, которые будут внедрены в ближайшее время», — рассказал заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер.
На платформе доступно более 80 стандартизированных шаблонов документов в форматах DOC, DOCX и PDF, охватывающих широкий спектр требований: от получения отпуска до увольнения со службы.
«Шаблоны рапортов разработаны таким образом, чтобы минимизировать вероятность возвращения документов на доработку и обеспечить военнослужащим возможность эффективной защиты своих прав», — добавили в Минобороны.
Ресурс адаптирован для использования с любых электронных устройств, включая ноутбуки, смартфоны и планшеты, а со временем планируется дальнейшее расширение и обновление, согласно потребностям военнослужащих.
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