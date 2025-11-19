0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минобороны упростило получение нового удостоверения УБД вместо утраченного

165
Минобороны упростило получение нового удостоверения УБД вместо утраченного
Минобороны упростило получение нового удостоверения УБД вместо утраченного
Министерство обороны упростило процедуру получения нового удостоверения участника боевых действий (УБД) в случае его потери или похищения, а также для освобожденных из плена.
Об этом сообщило оборонное ведомство.

Что изменилось

Отныне, чтобы получить новое удостоверение УБД, к соответствующему заявлению не нужно прилагать документ, подтверждающий принятие и регистрацию заявления в Национальную полицию о потере или похищении документа, а также опубликованное в печатных СМИ объявление о потере или похищении.
Читайте также
Кроме того, теперь освобожденным из плена военнослужащим к заявлению на получение нового удостоверения УБД не следует прилагать материалы служебного расследования.

Как получить новое удостоверение УБД

В случае потери или похищения удостоверения УБД, действующие военнослужащие должны подать рапорт на командира воинской части, а уволенные с военной службы — обратиться в ТЦК и СП, в котором состоят на учете.
Можно также обратиться в Министерство по делам ветеранов, если статус УБД получен через межведомственную комиссию, созданную при этом министерстве.
К заявлению на получение нового удостоверения УБД необходимо добавить следующие документы:
● копию утраченного (похищенного) удостоверения (при наличии);
● письмо талонов и его копию;
● копию первой страницы паспорта (паспорта в форме карты);
● две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65−70% фотографии.
Ранее мы сообщали, что Кабинет Министров принял постановление, уточняющее процедуры получения удостоверения участника боевых действий (УБД) и доступа к данным из Единого государственного реестра ветеранов войны (ЕГРВВ).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems