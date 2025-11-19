Минобороны упростило получение нового удостоверения УБД вместо утраченного 19.11.2025, 14:02

Министерство обороны упростило процедуру получения нового удостоверения участника боевых действий (УБД) в случае его потери или похищения, а также для освобожденных из плена.

Об этом сообщило оборонное ведомство.

Что изменилось

Отныне, чтобы получить новое удостоверение УБД, к соответствующему заявлению не нужно прилагать документ, подтверждающий принятие и регистрацию заявления в Национальную полицию о потере или похищении документа, а также опубликованное в печатных СМИ объявление о потере или похищении.

Кроме того, теперь освобожденным из плена военнослужащим к заявлению на получение нового удостоверения УБД не следует прилагать материалы служебного расследования.

Как получить новое удостоверение УБД

В случае потери или похищения удостоверения УБД, действующие военнослужащие должны подать рапорт на командира воинской части, а уволенные с военной службы — обратиться в ТЦК и СП, в котором состоят на учете.

Можно также обратиться в Министерство по делам ветеранов, если статус УБД получен через межведомственную комиссию, созданную при этом министерстве.

К заявлению на получение нового удостоверения УБД необходимо добавить следующие документы:

● копию утраченного (похищенного) удостоверения (при наличии);

● письмо талонов и его копию;

● копию первой страницы паспорта (паспорта в форме карты);

● две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65−70% фотографии.

Ранее мы сообщали , что Кабинет Министров принял постановление, уточняющее процедуры получения удостоверения участника боевых действий (УБД) и доступа к данным из Единого государственного реестра ветеранов войны (ЕГРВВ).

