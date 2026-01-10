Большинство украинцев ожидают экономически более тяжелый год — опрос Сегодня 10:08

64% украинцев убеждены, что 2026 год будет экономически тяжелее, чем 2025. Еще 11% респондентов ожидают экономического роста и процветания, а 22% не ждут изменений.

Об этом говорится в результатах опроса группы «Рейтинг».

По данным аналитиков, уровень экономического пессимизма среди украинцев за год существенно не изменился.

Если в 2023 году 52% опрошенных ожидали экономических трудностей, то за последние два года этот показатель стабильно держится на уровне 63−64%.

Кто настроен наиболее пессимистично

В Киеве зафиксирован самый высокий уровень скепсиса — 77% опрошенных считают, что экономическая ситуация ухудшится. В центральной части Украины такую ​​оценку разделяют 68% респондентов.

В разрезе возраста и пола такое мнение по большей части у мужчин в возрасте 18−35 лет — 69%.

В общей сложности 28% украинцев считают, что 2026 год будет хуже 2025, а 39% считают, что лучше.

Кроме того, 25% опрошенных по всему миру думают, что 2026 год станет хуже, а 37% предполагают, что лучше.

Ожидания относительно мира

Что касается ожиданий мира, то 32% украинцев думают, что 2026 будет более беспокойным, чем 2025, а 33% предполагают, что он будет более мирным.

В Киеве такого мнения придерживаются 38% жителей и только 18% полагают, что 2026 год более мирным. При этом в восточной части 28% опрошенных надеются, что 2026 год будет неспокойным, а 37% ожидают более мирного года.

Во всем мире 40% опрошенных думают, что год будет более неспокойным, а 26% - более мирным. В западной Европе эти показатели составляют — 55% и 14% соответственно, а в восточной Европе — 42% и 24%.

