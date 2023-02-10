Минобороны рассчиталось с долгами на сумму около 21,4 млрд гривен — Finance.ua

Минобороны рассчиталось с долгами на сумму около 21,4 млрд гривен
Минобороны Украины с начала 2023 года обеспечило погашение дебиторских долгов на сумму около 21 млрд 400 млн грн. Из них 13 миллиардов 400 миллионов — просроченная задолженность.
Об этом сообщил министр Алексей Резников.
«Ужесточаем финансовую и исполнительную дисциплину. Анализ состояния „дебиторки“ — непрерывный. Дважды в неделю принимаются решения касательно практических шагов. Потому что количество и объемы контрактов очень велики», — отметил Резников.
Он добавил, что процесс погашения задолженности продолжается непрерывно, а цифры меняются динамично.
Министр обороны также напомнил, что 3 октября 2022 года была создана комиссия по рассмотрению вопросов погашения просроченной дебиторской задолженности из представителей профильных структур Вооруженных сил Украины и Министерства обороны.
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