Бюджет войны. Расходы на оборону выросли в 9 раз за 2022 год (инфографика) — Finance.ua
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Бюджет войны. Расходы на оборону выросли в 9 раз за 2022 год (инфографика)

Казна и Политика
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Бюджет войны. Расходы на оборону выросли в 9 раз за 2022 год (инфографика)
Бюджет войны. Расходы на оборону выросли в 9 раз за 2022 год (инфографика)
Из-за нападения рф на Украину львиную долю украинского бюджета в 2022 году съели расходы на оборону — 38% или 1142,9 млрд грн. Это в 9 раз больше, чем страна тратила на оборону до большого вторжения. Тогда расходы составляли всего 127,5 млрд грн.
Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Министерства финансов Украины.

Расходы бюджета в 2022 году

Кроме расходов на оборону, в военный год существенно выросли расходы на общественный порядок, безопасность и судебную власть — в 2,5 раза. В общей сложности по этим статьям было израсходовано 454,4 млрд грн.
Почти на четверть выросли расходы на социальную защиту населения — 455,2 млрд грн против 367,3 млрд грн в 2021 году.
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Больше всего сократились расходы на экономическую деятельность — почти вдвое, с 293,6 млрд грн до 156,4 млрд грн.
Под сокращение также попало образование −7% в год. Интересно, что расходы на общегосударственные функции сократились в том же размере.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
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Расходы бюджета

Общая сумма расходов бюджета в год полномасштабного вторжения выросла в 1,6 раза по сравнению с показателями 2021 года и составила 3043,5 млрд грн.
Хотя и поступления в бюджет тоже выросли, но только в 1,3 раза, что не покрывает нужные расходы. Всего в бюджет в прошлом году поступило 2196,3 млрд грн.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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