Минобороны представило новый дрон. Он способен нести до 31,5 кг груза — Finance.ua

Минобороны представило новый дрон. Он способен нести до 31,5 кг груза
Министерство обороны сообщило об успешном использовании на фронте нового дрона украинского производства «Великий Бандерик».
Его допустили к эксплуатации в апреле этого года — процесс допуска длился всего месяц.
Дрон воплотил в себе несколько передовых идей:
- 8 мощных моторов, обеспечивающих надежную работу;
- способен нести до 31,5 кг полезной нагрузки;
- многофункциональная система сброса обеспечивает точную доставку разных типов боеприпасов;
- возможность удаленного управления из любой точки мира обеспечивается с помощью универсальной наземной станции.
Кроме того, «Большого Бандерика» можно успешно использовать при разных погодных условиях и под действием РЭБ.
Напомним, в Украине запустили серийное производство дрона Sirko.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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