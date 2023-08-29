Минобороны представило новый дрон. Он способен нести до 31,5 кг груза — Finance.ua
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Минобороны представило новый дрон. Он способен нести до 31,5 кг груза

Технологии&Авто
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Минобороны представило новый дрон. Он способен нести до 31,5 кг груза
Минобороны представило новый дрон. Он способен нести до 31,5 кг груза
Министерство обороны сообщило об успешном использовании на фронте нового дрона украинского производства «Великий Бандерик».
Его допустили к эксплуатации в апреле этого года — процесс допуска длился всего месяц.
Дрон воплотил в себе несколько передовых идей:
  • 8 мощных моторов, обеспечивающих надежную работу;
  • способен нести до 31,5 кг полезной нагрузки;
  • многофункциональная система сброса обеспечивает точную доставку разных типов боеприпасов;
  • возможность удаленного управления из любой точки мира обеспечивается с помощью универсальной наземной станции.
Минобороны представило новый дрон. Он способен нести до 31,5 кг груза
Кроме того, «Большого Бандерика» можно успешно использовать при разных погодных условиях и под действием РЭБ.
Напомним, в Украине запустили серийное производство дрона Sirko.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
theБабель
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