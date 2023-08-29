Минобороны представило новый дрон. Он способен нести до 31,5 кг груза — Finance.ua

Минобороны представило новый дрон. Он способен нести до 31,5 кг груза Сегодня 18:00 — Технологии&Авто

Минобороны представило новый дрон. Он способен нести до 31,5 кг груза

Министерство обороны сообщило об успешном использовании на фронте нового дрона украинского производства «Великий Бандерик».

Его допустили к эксплуатации в апреле этого года — процесс допуска длился всего месяц.

Дрон воплотил в себе несколько передовых идей:

8 мощных моторов, обеспечивающих надежную работу;

способен нести до 31,5 кг полезной нагрузки;

многофункциональная система сброса обеспечивает точную доставку разных типов боеприпасов;

возможность удаленного управления из любой точки мира обеспечивается с помощью универсальной наземной станции.

Кроме того, «Большого Бандерика» можно успешно использовать при разных погодных условиях и под действием РЭБ.

Напомним, в Украине запустили серийное производство дрона Sirko.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

theБабель По материалам:

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