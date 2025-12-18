Минобороны предлагает запустить Defence City с 5 января 2026 года Сегодня 07:48 — Казна и Политика

Министерство обороны подало на рассмотрение Кабинета министров пакет нормативных актов, который должен обеспечить запуск с 5 января 2026 года специального правового режима Defence City. Он предусмотрен как инструмент государственной поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Defence City — это современная модель развития ОПК, позволяющая быстрее реагировать на нужды фронта и привлекать международные инвестиции.

Механизм подразумевает налоговую поддержку предприятий в обмен на развитие производства, модернизацию мощностей, внедрение новых технологий и проведение исследований.

В Министерстве обороны ожидают, что внедрение Defence City будет способствовать развитию ведущих украинских предприятий оборонной промышленности. Также режим должен создать условия для запуска совместных производств с международными партнерами и реализации проектов по технологическому трансферу.

Решения по пакету нормативных актов ожидают на одном из ближайших заседаний Правительства.

